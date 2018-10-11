宝鸡破获首例驾考作弊案 组织考试作弊者被逮捕

男子因涉嫌组织考试作弊罪被批准逮捕

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 陈飞雄）男子利用针孔摄像头及无线传输、接收设备，帮助他人完成驾考科目一、科目四考试作弊，从中谋取不当得利。近期，太白县公安局破获了宝鸡市首例组织考试作弊案。

据了解，今年6月27日，太白县公安局咀头派出所接交管大队报案称，交管大队车管所民警在驾驶人科目一考试中，现场抓获涉嫌考试作弊的异地考生王某和王某莲，当场从王某和王某莲身上查获考试作弊专用设备2套。

接警后，咀头派出所高度重视，立即抽调精干警力对王某和王某莲突击审査，同时对二人此前入住的某酒店房间进行了检查。经调查，所有证据均表明此案为风翔籍男子蒲某华精心组织、实施的一起利用针孔摄像头及无线传输、接收设备，帮助他人完成科目一、科目四考试答题的一起考试作弊案，蒲某华于6月27日当天案发后，驾车迅速逃离大白县。

经过咀头派出所全力侦破，通过信息研判、视频追踪等大量工作，9月25日，蒲某华被依法传唤到案。经查，蒲某华主要针对驾驶证申领中年龄偏大、文化程度偏低、机试屡考不过的人群，采用熟人介绍的方式，打着“交钱包过”等旗号，利用电子设备帮助其答题过关，从中谋取不当得利。

目前，蒲某华因涉嫌组织考试作弊罪已被批准逮捕，王某和王某莲也将面临一年禁考的处罚，该案还在进一步深挖中。

编辑： 呼乐乐