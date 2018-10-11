有人冒充公安民警实施电信诈骗 宝鸡公安提醒注意防范



西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）近期，宝鸡市发生多起冒充宝鸡市公安局或宝鸡市公安局反诈中心，武汉、长沙等各地公安局民警实施诈骗的案件。宝鸡市公安局反诈中心提醒广大市民做好防范。

电信诈骗犯罪嫌疑人具体作案手法为：犯罪嫌疑人声称受害人涉嫌拐卖儿童等罪名，在网上向受害人展示虚假“刑事逮捕令、冻结管制令”，并进一步以彻查资金为由，操纵受害人通过网银或ATM机转账汇款。此类案件涉案金额巨大，社会危害严重，且窝点大多数都在境外，不易打击。

宝鸡市公安局反诈中心提醒，来电显示是亲朋好友、银行、购物平台、公检法机构的电话，实际上是诈骗分子冒充的，诈骗分子通过改号软件将电话修改成公检法机构电话实施诈骗，近两年，由于国内的高压严打，违法分子纷纷转移到国外，近期发现的改号电话几乎全部来自境外。改号电话在境外落地，送入我国际出入口局时，与正常的电话没有任何区别，识别打击难度大。

中国司法大数据研究院的一份专题报告显示，2017年通过网络手段进行诈骗的案件增幅显著，其中通过“改号软件”进行诈骗的案件增幅超过2倍。

宝鸡市近期多发改号诈骗案件，诈骗嫌疑人以“改号软件”将电话修改成“宝鸡市公安局刑侦支队”号码打电话给受害人，称其涉及“武汉市公安局”一起拐卖儿童案件，随后让其联系“武汉市公安局陈警官”，谎称其身份证在武汉市人民医院为一个涉嫌被拐卖儿童登记住院信息，后又以其涉嫌“洗钱”为由，要求被害人将银行账户资金转到“武汉市公安局”指定账户，待核实后返还。

为了骗取对方信任，诈骗嫌疑人还提出让被害人拨打武汉市114查询武汉公安局刑侦支队电话，并通过“改号软件”伪装成武汉市公安局电话对被害人进行诈骗。受害人刘某因为相信了手机显示的号码而上当，将13万元存款转入了所谓的“安全账户”，却不知手机上显示的武汉公安局号码是通过改号软件实现的。

改号诈骗类型主要有冒充公检法机构实施诈骗，冒充银行或淘宝、京东购物平台等部门客服实施诈骗，让人防不胜防。 作为普通民众，又如何能识别改号诈骗？民警指出了一个简单有效的办法——回拨，如果对方是通过改号软件拨打的电话，按显示的号码回拨过去是打不通的。切记“00”或“+”开头的电话，一律来自境外，接听时尤其要多加提防！

有人冒充公安民警实施电信诈骗 宝鸡公安提醒注意防范

宝鸡市公安局反诈中心提醒广大市民做好以下几点防范：

一是公安机关绝不会打电话办案，更不会在网上展示拘留证、逮捕证等法律文书。

二是此类案件中犯罪嫌疑人大多操外地口音打电话诈骗，希望广大市民提高警惕加以甄别。

三是不管遇上何种情况，在不确定对方身份的前提下，不要轻信对方，更不能按照对方的指示转账汇款。

最后，如发现自己已经上当受骗，请第一时间拨打110报案并去就近派出所，由公安民警采取紧急止付，最大程度挽回经济损失。

编辑： 呼乐乐