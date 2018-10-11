西安举办知识产权创新峰会 将建知识产权+大数据综合服务平台

碑林区政府与知识产权出版社有限责任公司签署战略合作签约。

西部网讯（记者 朱童戈）今天（10月11日）上午，由西安市人民政府主办、陕西省知识产权局指导、七弦琴国家知识产权运营平台等联合执行的“西安知识产权创新峰会开幕式暨特邀报告会”在西安创新设计中心举行。会上还为2017年陕西省“丝路•星”创新设计大赛涉及绿色生活类、3D打印定向设计等五个方向的38件获奖作品进行颁奖。

“知识产权是创新者的智力成果，知识产权制度是激励创新的根本保障，只有保护好知识产权才能做到真正的尊重人才，真正的激发双创的积极性，构建和发展创新文化。”国家知识产权局运用促进司副司长赵梅生在致辞中肯定了知识产权的重要性。

黄维院士告诉记者，中国的创新自信正当其时，无论是顶级期刊上，中国科学家发表重要文章的速度、数量与质量，还是重大科技奖项评委席屡见不鲜的中国专家身影，都证明中国科技水准已在多领域由“跟踪”升级为“并行”，甚至在个别领域实现“领跑”。

会上，碑林区政府还分别与知识产权出版社有限责任公司和七弦琴国家知识产权运营平台签署战略合作签约。

记者了解到，碑林区政府将与知识产权出版社有限责任公司共同提升知识产权的创造、运用、保护、管理和服务方面的工作，重点推动高价值专利的挖掘和培育、知识产权挖掘和服务实验室成果落地，以及推广工作。将与国家知识产权运营平台共建基于知识产权+大数据的综合服务平台。推行“线上线下联动、线上管两端、线下管中间”的知识产权运营交易模式。

此外，大会还为2017年陕西省“丝路•星”创新设计大赛获奖代表进行颁奖，同时启动了2018年大赛。2017年陕西省“丝路•星”创新设计大赛以“创新创造改变生活，知识产权竞争未来”为主题，共征集作品6900余件，涉及工业产品类、绿色生活类、建筑设计类、3D打印定向设计、文创类定向设计等五个方向。

记者获悉，此次峰会作为“2018全国大众创业万众创新活动周西安会场”的重要活动之一，以“倡导创新文化、保护知识产权”为主题，共同探寻知识产权促进创新、保障创新、服务创新的有效路径，打造知识产权保护高地。

编辑： 焦晓珊