榆林高新区持续深化“放管服”工作 构建智慧高效营商环境

10月11日，榆林市营商办、市政府新闻办联合举行榆林市各县市区、开发区优化提升营商环境主题系列第二场新闻发布会。
西部网榆林讯（记者 李明）今天（10月11日）上午，榆林市营商办、市政府新闻办联合举行榆林市各县市区、开发区优化提升营商环境主题系列第二场新闻发布会，榆林高新区管委会副主任高忠胜，榆横工业区规划建设局副局长刘占栋，高新区经发局副局长刘二康，榆林市工商局高新分局副局长沈高英出席发布会介绍情况。
高新区政务大厅将在年底建成投运
据介绍，榆林高新区始终把营商环境建设作为优化发展环境、提升区域竞争力的重要抓手。严格落实“放管服”改革措施，为构建高新区风清气正、阳光和谐、智慧高效的新型营商环境打好头阵。
榆林高新区在.4月10日挂牌成立了行政审批服务局，从此高新区优化提升营商环境有了专门工作机构，同时也为加快政府职能转变，优化发展环境提供了保障，也是贯彻简政放权要求、创新体制机制的务实举措。目前，高新区政务大厅已开工建设，将在年底前完成改建工作并投入运行。
高新区管委会年初制定出台了《榆林高新区招商引资优惠政策》以各种政策性优惠及奖励激励机制，力促园区企业发展。为了缓解企业融资难的问题，专门成立了金融办公室，制定了《榆林高新区财政局营商环境集中整治行动工作方案》，并与陕西金融控股集团有限公司合作，签订了意向性协议，为企业挂牌上市指导、产业发展基金等方面提供服务。为有效降低企业运行成本，加强了多规合一平台的建设和运行，简化了“一书两证”以及施工许可办理流程、压缩行政审批周期，取消了地形图测绘、城建规费收缴前置，并出台了基础设施配套费减免政策，为企业开工建设提供便利。
将成立企业服务机构全程服务项目
据了解，高新区税务局落实《榆林市优化企业纳税服务行动实施意见》，优化完善压缩办税时间、简化优惠办理措施，不断提升税收治理能力和服务水平。
高新工商分局贯彻落实《榆林市工商局简化企业开办和注销程序行动方案》，简化企业开办和注销程序。在领取营业执照的时间上从原来的五个工作日缩至三个工作日，再到现在的一个工作日（8个工作小时），并实现了微信办照和个体户口述登记的方式，为群众办事提供了便利。
榆横公安分局以优化营商环境为契机，积极推进户籍制度落地见效，进一步放宽学历落户、技能人才落户、投资纳税落户等最宽松落户政策，按照“功能合理、方便群众、一次办结”的原则，科学设置户籍室，明确了证照办理流程，简化了证照办理手续，实现了印章、证照一个窗口一次集中办理，向群众兑现了“最多跑一次”的承诺。
下一步，高新区计划组建精准招商服务团队，适时成立企业服务机构，全过程跟踪服务项目，设立产业发展引导基金和科技创新专项扶持资金，扶持企业发展，推动科技成果转化和产业化。还将持续推进“放管服”改革，想群众之所想、急群众之所急、为群众之所为，以一盘棋的思想，通力协作，共同努力，持续优化提升高新区营商环境，助推高新区追赶超越、转型发展。
当天的发布会由榆林市委外宣办、市政府新闻办主任张九平主持。榆林市工商联、榆林市总商会所属有关企业家代表，省级媒体驻榆记者站、省级媒体驻榆林报道组、省级网络媒体榆林频道和市级新闻媒体记者参加了新闻发布会。
编辑： 高政超
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