人民日报社新媒体中心联合西部网推出《陕西一分钟》 百万＋刷屏老陕朋友圈

《陕西一分钟》和《这里是陕西》。

10月10日，人民日报社新媒体中心出品的《陕西一分钟》和《这里是陕西》刷爆了微信朋友圈、微博等社交媒体，运用航拍和延时摄影技术，通过图文、视频结合的形式，陕西的经济成就、自然风貌、历史文化、风土人情得到了全方位多角度的展现。

内容一经推出就大获好评，成为了当之无愧的“网红”作品。阅读量突破10万+，点赞量达数十万，微博微信留言参与互动讨论人数过千……两篇正能量内容缘何能刷屏分享，制造感动？今天我们采访到了内容的主创团队，共同揭秘背后的故事。

《陕西一分钟》视频截图。

《陕西一分钟》视频截图。

《陕西一分钟》视频截图。

“一分钟”聚合多重元素 优质内容点燃陕西形象

《陕西一分钟》和《这里是陕西》由中央网信办移动网络管理局与陕西省网信办共同指导，人民日报社新媒体中心和西部网联合制作。作为“中国一分钟”庆祝改革开放40周年移动端主题接力微传播活动项目的一部分，产品包括了微视频和微信图文两种形式。陕西篇一经推出，就成了当天陕西人朋友圈里当之无愧的“流量担当”。

历史与现代在陕西融汇贯通。秦砖汉瓦，钟鼓雁塔。千年文化，华夏精髓。这里有中国南北分界的秦岭，有丝绸之路起点的西安，还有红色记忆薪火相传的延安。那么一分钟里，陕西发生着什么？陕西这片热土上到底有什么打动人心的力量？在微视频《陕西一分钟》和微信图文《这里是陕西》不长的篇幅里，得到了凝练又直击人心的体现。

一分钟，5人登上西岳华山之巅；一分钟，35人领略秦始皇兵马俑；一分钟，96人在延安重温红色历史；一分钟，243名新生开学季走进陕西高校；一分钟，丝博会上陕西引资2亿；一分钟，西安港吞吐超5吨货物；一分钟，80人在西安咸阳国际机场起降；一分钟，90位旅客乘高铁从西安出发；一分钟，装配陕西动力的长征火箭升空672千米……

华山、兵马俑、延安革命圣地代表着陕西悠久的历史文化和美丽的自然风貌，它们是传统的陕西。西安港、航空航天技术、大学城，陕西经济文化崛起的新标志，它们所凝聚的是陕西蓬勃发展的不竭动力。一个历史与现代交相辉映，传统与时尚完美融合的陕西，怎能不叫人拍手叫好？这里是陕西，一分钟里凝聚着的是追赶超越的陕西速度。

《陕西一分钟》视频截图。

《陕西一分钟》视频截图。

《陕西一分钟》视频截图。

18次修改精心打磨 初心不改传播陕西好声音

在改革开放四十周年之际，以怎样的新闻作品鼓舞人心，凝聚力量，传播网络正能量，是长久以来新闻工作者共同思考的问题。《陕西一分钟》和《这里是陕西》刷屏网络的背后，饱含着三千万陕西儿女对家乡的热爱，当然也离不开内容生产团队的精心策划和制作。

人民日报社新媒体中心《中国一分钟》项目负责人张意轩细致解读了此次策划的背景，“就创意而言，之所以选择以‘一分钟’的概念，是因为中国日新月异的成就，来自每一分钟；中国人与日俱增的获得感，体现在每一分钟。从传播创新角度讲，在成就传播中，对宏观数据的叙述和呈现是常用的方式，也是受众比较熟识的方式，对于受众而言，更加真实可感，更容易形成情感共鸣。”

《陕西一分钟》中飞跃华山，近距离欣赏壶口瀑布，雄浑的老腔一声吼，繁忙的长安港，人潮涌动的回民街通过精心的拍摄和剪辑给人留下了深刻的印象。对此，西部网五味什字工作室负责人樊永强说，“我们更多希望呈现一个陕西新形象，因此在大家熟悉的陕西元素，我们特意加入了一些新鲜的内容。18次修改打磨，每一帧画面中都蕴含着我们对家乡的热爱，同时也是陕西向世界发出的邀请。作为新闻工作者，有幸参与和见证了新时代陕西的腾飞，我感到十分自豪。”

《这里是陕西》通过图文并茂的形式，从自然景观、历史文化、风土人情、发展成就和区域特色、未来展望等多个角度，给网友展现了一个正在飞速发展的陕西。西部网新闻中心编辑部主任钟莹说，“通过一篇微信让网友感受到陕西的发展速度，对我们来说是责任也是使命。同时也让我们意识到，坚持做走心的正能量作品，也能成为‘10万+’的‘爆款’。未来的工作中，我们将不忘初心，不断创新，运用更丰富的融媒体手段，为大家讲述更多的‘陕西故事’，创作更多的正能量‘爆款’。”

众多网友观看《陕西一分钟》，点赞评论祝福陕西。

从10万+到445万次 网民点赞见证陕西力量

10月10日，人民日报官方微信先后推送了《陕西一分钟》和《这里是陕西》，阅读量在短时间内迅速突破了10万+。仅从人民日报新媒体平台传播数据来看，《陕西一分钟》视频播放量445万次，其中，秒拍384万次，腾讯视频播放61万次，《这里是陕西》图文版微信阅读量超10万。两个产品也在全网赢得数十万网友点赞，其中，《陕西一分钟》微信版点赞8627人次；《这里是陕西》微信版点赞25298人次。

人民日报官方微信推送后，新华网、环球网、中国青年网、国际在线、陕西日报、陕西广播电视台、华商报等中省主流媒体进行了转发，陕西发布、陕西省旅游发展委员会、陕西省图书馆、陕西师范大学、陕西理工大学等机关、企事业单位、高校自媒体平台相继转发，省内微博大V积极互动，迅速凝聚成全网联动的融媒体传播矩阵。

一时间，《陕西一分钟》和《这里是陕西》激荡起了三秦儿女对家乡的热爱，也吸引了许多想要来陕西旅游，一览八百里秦川风貌的外省游客。大家纷纷在评论中表达了自己的赞美，言语间透露出对陕西的热爱与祝福。

网友“Candy颜”：喜欢西安高新区的西安创业咖啡街区 、魔幻的城市夜景灯光秀、花团锦簇的自行车道；喜欢友谊路绕着西安城一圈的法国梧桐大道、大华1935的人文；喜欢顺城巷、小寨吵吵嚷嚷的烟火气；喜欢西安曲江、钟鼓楼、城墙、书院门、陕西历史博物馆的唐风汉韵秦明文化，华夏5000年文明的闪光向瀑布一样倾泻而出！

网友“张东伟_Host”：一个厚重古朴的三秦大地正焕发着现代开放的蓬勃生机！

网友“FanFan_babe”：陕西在进步，西安在发展，相信家乡会越来越好，感恩。

网友“Yueyayueyayeah”：把我最好的祝福都送给这里，愿这里越来越好。

网友“梦回七年R”：了解五千年的中国，请去陕西。

网友“慕雨昙花”：虽然我没去过陕西，但是依然感受到这座千年古城，几朝帝都的风采。令人心生向往！

不难看出，此次网络正能量内容产品极大地激发了网民，尤其是陕西网民的自豪感，自觉转发讨论成为一种情感使然。对此，西北大学新闻传播学院副院长马锋表示，“这次成功的传播案例首先就新闻角度而言，从普通民众日常生活的角度进行报道，新闻不再是孤芳自赏，而成为百姓衣食住行的一部分，于是新闻与生活共鸣。在《陕西一分钟》里，陕西日新月异的成就体现于民众的日常生活中，生活化的话题自带流量。第二是温度，正是因为百姓视角，新闻融入于民众的生活中，成为可知、可感、可参与、可体验的内容，新闻与情感共鸣，最终实现了好的传播效果和社会反响。”

（文中部分数据来自：清博大数据）

编辑： 刘璞华