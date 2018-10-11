子洲县中小学校获价值370余万元教育装备爱心捐赠

西部网榆林讯（记者 李明） 10月10日，由陕西省教育厅组织的“全国扶贫日陕西省教育扶贫系列活动——子洲县教育装备捐赠仪式”在榆林市子洲县实验中学举行，当天共向子洲县捐赠价值370万的教育装备。

据了解，子洲县是陕西省教育厅“两联一包”对口帮扶县，近年来该厅采取一系列措施助力该县脱贫攻坚。此次捐赠活动经过前期的充分沟通和准备，陕西省教育厅教育装备管理中心组织协调了卡西欧贸易有限公司等10家爱心企业，本次共向子洲县捐赠价值3731861元的教育装备。

省教育厅副厅长赵昶葆对爱心企业的善举表示感谢。教育是国之大计，党之大计，是中华民族伟大复兴的基础工程，教育扶贫更是阻断贫困代际传递的重要途径，这项工作离不开社会各界的热心参与，需要得到全社会的关心、关注、关爱和支持。“受捐助的学校把捐赠的教学设备管好、用好，为同学们提供更多、更好、更优质的学习资源与服务，最大限度发挥这些教学设备的育人价值，以更好的教育教学质量回报爱心企业，为国家培养出更多更好更优秀的人才。”赵昶葆说，希望同学们珍惜利用捐赠装备学习的机会，刻苦学习，立志成才，并在今后的学习、生活和工作中报效家乡。

据介绍，陕西省教育厅将坚决执行省委省政府拖脱贫攻坚安排部署，一如既往的高度重视老区教育事业发展，不断加大教育投入，改善办学条件、夯实帮扶力度，守正笃实，久久为功，努力打赢脱贫攻坚硬仗，为子洲扶贫脱贫事业作出应有的贡献。

在当天的捐赠仪式上，捐赠企业代表和受赠学校代表作了发言。价值370余万元的实验仪器设备、图书教具、体育器材、信息化软件等已经全部到位，近期将陆续分配到子洲县中小学校使用。

编辑： 高政超