榆阳小壕兔水质鉴定报告将揭晓 6个行政村已集中供水

榆阳区小壕兔乡掌高兔村集中供水点建成并于近日开始供水。

西部网榆林讯（记者 李明）针对“榆阳区小壕兔乡部分村饮用水安全”有关问题， 10月10日，榆林市榆阳区政府组织人大代表、政协委员、村民代表以及新闻媒体实地考察小壕兔乡的饮用水安全工程实施情况。

小壕兔乡位于榆阳区最北部，与内蒙古乌审旗接壤，全乡辖17个行政村，5355户，总人口14542人。考察组先后到小壕兔乡史不扣村四组、掌高兔村六组集中供水点以及部分村民家中和内蒙古自治区乌审旗母杜柴登煤矿进行实地考察。

在小壕兔乡掌高兔村新建的深水井房，记者看到，该工程供水规模为161立方米/天，可解决该组171户、594人及6300只（头）羊、猪、大牲畜的饮用水安全问题。掌高兔村村民李海玉说：“政府先是给安装了净水器，近日又将集中供水管网通到了厨房，以后家里可以喝上安全放心的饮用水。”

据榆阳区农村供水管理办公室主任付永东介绍，截至目前，小壕兔乡的掌高兔、武素、包兔、巴汗、忽缠户、早留太等13个村的净水设备已经全部安装完成，全乡共安装净水设备3805台。在集中供水方面，建成了刀兔、小壕兔、史不扣、掌高兔等9个村的集中供水工程，其中6个行政村供水管网已于9月15日完工，10月8日全面竣工，实现正常通水运行，目前村民已经全部引用上了安全、便捷、健康的卫生水。

“下一步要逐步完成贾明等8个行政村供水工程，预计明年春开工建设。”付永东说。

记者了解到，目前，国家生态环境规划院环境风险与损害鉴定评估研究中心正在开展第一期第二阶段重点水样点补充采集化验工作，最终水质鉴定报告将于10月中旬完成。

编辑： 高政超