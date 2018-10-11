电影《长安假日》项目启动，以轻喜剧呈现西安特色。
电影《长安假日》项目启动，以轻喜剧呈现西安特色。
西部网讯（记者 贺桐 李媛）10月10日，第五届丝绸之路国际电影节期间，由陕西旅游集团影视文化公司出品的电影《长安假日》，在西安W酒店举行项目启动新闻发布会。
记者了解到，《长安假日》是继《白鹿原》之后陕旅影视的又一部精品院线电影作品，影片筹备历时三年，经过对题材、类型、剧本精心选择和打磨，最终确定了轻喜剧青春歌舞片的类型方向。
《长安假日》故事创作紧跟西安国际化城市化建设的脚步，致力于呈现西安特色，又深植与陕西本土的历史文化、人文特色，以文化为魂，摇滚为骨，讲述了一段两支不同背景不同风格的音乐队伍相识相遇、互相碰撞、共同追梦的青春热血励志故事，充分展现出西安的城市魅力。
据悉，《长安假日》将启用西安与北京一线资源联合运作，将于2019年正式开机拍摄，预计2020年初上映，有望成为西安的城市名片，为陕西和西安的旅游带来积极的促进作用。
编辑： 贺桐
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