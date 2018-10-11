电影《柳青》盛大开机，人民作家柳青即将登上大荧幕。

电影《柳青》盛大开机，人民作家柳青即将登上大荧幕。

西部网讯（记者 贺桐 李媛）今天（10月11日）上午，人物传记电影《柳青》在“第五届丝绸之路国际电影节”宣布开机，人民作家柳青的传奇故事将在2019年首次登上大荧幕与全国观众见面。影片全长约两个小时，拍摄周期预计三个月，本片将再现作家柳青波澜壮阔的人生画卷和他不断超越自我，实现艺术成就的心路历程，为全国观众奉献一个有诚意的故事。

柳青是中国当代著名作家，他的代表作《创业史》通过描写中国西北地区一个小村庄“蛤蟆滩”的生活演变，真实地描绘了中国在农业合作化运动初期的社会矛盾冲突和农民在这一时期思想、心理变化的过程，其写作风格影响了一批批文艺工作者，开创了“文学陕军”的辉煌时代，是一部具有里程碑意义的作品。

制片人王苗霞介绍说，《柳青》将再现柳青在长安皇甫村深入生活14年创作史诗经典名著《创业史》的创作历程和心路历程，结合他与妻子马葳在那个特殊而复杂年代里令人震撼的情感故事，通过有血有肉的细节刻画，力争让观众看到一位交织着家国情怀与追梦决心的伟大人民作家形象，感受到“胸中有大义，笔下有乾坤”的文人风骨。

据悉，电影《柳青》将完整还原解放初期陕西关中地区的农村生活画卷，所有镜头都将在陕西省境内完成拍摄，其中涉及人物形象众多，场景十分宏大。本片在拍摄的同时还会推出幕后纪录电影，采访柳青当年的好友、家人、同事等，真实纪录青年电影人在制作这部影片时的思考与挑战。据悉，截至开拍前，电影《柳青》已入选2017-2018年由中宣部、国家新闻出版广电总局、财政部等七部委共同发起实施的国家“电影剧本孵化计划”、入选陕西省2017年度重大文化精品项目。

编辑： 贺桐