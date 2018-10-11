丝路电影节电影IP授权与衍生产业高峰论坛在西安举办。
陕西省新闻出版广电局副局长陆柯仑致辞。
西部网讯（记者 贺桐 李媛）10月10日，电影IP授权与衍生产业高峰论坛（第二届）于西安W酒店风华厅举行，这也是近期开幕的第五届丝绸之路国际电影节期间备受瞩目的高峰论坛之一。
陕西省新闻出版广电局副局长陆柯仑说，相对于高度发展的国际电影衍生品行业，中国电影的后产品开发还有很长的路需要走。通过丝绸之路国际电影节这一平台，促成各位今天的聚首，对于加强中国电影产业资源的整合与交流，对于为人们的美好生活提供更丰富更均衡的文化资源，对于在新的征程完成新的使命与追求，都意义非凡。
论坛以“电影IP的可开发性”为议题，邀请北京电影学院教授、博士生导师、副校长尼跃红，教育学博士、设计学教授、北京电影学院设计系主任张杰，中国电影股份有限公司营销公司副总经理朱海荣，中国版权保护中心版权代理部副主任那玲， 52TOYS CEO 陈威，文交联合总裁银志，阿里影业阿里鱼市场负责人、资深整合营销专家陶澍共同探讨、交流，共话电影IP授权和衍生产业开发行业之计，共谋行业交流与协作。
在论坛现场对话时段，嘉宾们就“电影IP的可开发性”和现场听众进行了思想的交流和碰撞，侃侃而谈衍生品行业面临的困难与占据的优势，同时对行业充满期望，号召更多国内电影人去发现电影IP授权和衍生品巨大的市场空间，并踊跃投入到这个新兴行业上来。
论坛现场思潮涌动，像一场思想的盛宴，在丝绸之路国际电影节绽放光芒，借助电影节平台，把所有跟电影授权与衍生品开发相关的人员都集中到一起，在这个平台上展示作品、发展理念、期遇合作伙伴、寻求共同发展，从而推动中国电影事业的长期、持续发展。
编辑： 贺桐
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