陕西"脱贫攻坚"收效显著 已扶持57.6万贫困劳力就业

2017年全省完成43100户建档立卡贫困户危房改造任务。
西部网讯（记者 李为涵）10月11日，记者从陕西省政府新闻办公室举办“陕西省2018年脱贫攻坚情况”主题系列发布会获悉，2017年全省完成43100户建档立卡贫困户危房改造任务，在全国农村危房改造绩效评价中，陕西排名全国第三。截至9月底，陕西省扶持贫困劳动力就业创业57.6万人，其中，全省扶持贫困劳动力转移就业26.4万人，完成全年目标任务的183.8%。
电力入户率和自然村通动力电均达100%
陕西省发改委副主任张世祥介绍，按照“三保、三聚焦”的原则（保底线、保基本、保重点，聚焦摘帽县退出村、聚焦深度贫困地区、聚焦30户以上深度贫困自然村率先通沥青水泥路），咬紧目标、多方协调，下达通村公路“油返砂”整治、深度贫困村通组路和农村饮水项目资金计划83.18亿元。
“截至9月30日，全省建制村通畅工程已全部完成。完成‘油返砂’整治8128.3公里、深度贫困村通组路1963.6公里。23个摘帽县自来水普及率达到90%以上，101.7万人、3303个村饮水安全达到退出标准。电力入户率和自然村通动力电均达到100%。” 张世祥说。
陕西农村危房改造绩效评价排名全国第三
陕西省住建厅总工程师付涛介绍，2017年全省完成43100户建档立卡贫困户危房改造任务，确保了15718户年度脱贫对象住房安全，实现了如期脱贫，在全国农村危房改造绩效评价中，我省排名全国第三。2018年全省下达计划8.03万户（建档立卡贫困7.915万户），优先保障23个摘帽县、101.7万脱贫人口中3.2万户危房改造脱贫对象。
付涛说，截至9月10日，建档立卡贫困户危房改造开工7.84万户，开工率99.05%，竣工7.59万户，竣工率95.98 %。其中，年度脱贫对象3.2万户，已全部竣工，入住率99.99%。23个年度摘帽县危房改造1.5万户，已全部竣工并入住。
“社区工厂”脱贫模式推广全省 现共创建535个
陕西省人社厅副厅长李军先生介绍，鼓励劳动密集型企业和创业人员在贫困地区建设社区工厂，给予一次性岗位补贴、场地租赁费、水电费补贴，促进贫困劳动力就地就近就业，实现“楼上居住，楼下上班”。目前，全省共创建社区工厂535个，其中今年新建社区工厂259个，吸纳了7713名贫困劳动力就业。
记者了解到，众所周知的安康市平利县“社区工厂”被评为2017年度全国精准扶贫10佳典型经验、中国改革十大案例。截止目前，已促成江苏、北京、河北等6省35家毛绒玩具厂家在陕落户建设社区工厂，毛绒玩具产业龙头、电动智能机芯生产企业已在安康投产。
编辑： 钟莹
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