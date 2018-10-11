洋县"村霸"主任私自提拔干部随意殴打村民 获刑两年

洋县人民法院在该县磨子桥镇公开审理并当庭宣判了一起“村霸”犯罪案件。

被告人牟某在担任村委会主任期间，多次无事生非，私自提拔村干部，随意殴打村组干部和村民，以寻衅滋事罪被判处有期徒刑两年。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 张少辉）昨天（10月10日）下午，洋县人民法院在该县磨子桥镇公开审理并当庭宣判了一起“村霸”犯罪案件。被告人牟某在担任村委会主任期间，多次无事生非，私自提拔村干部，随意殴打村组干部和村民，以寻衅滋事罪被判处有期徒刑两年。

洋县法院审理查明，被告人牟某现年45岁，曾担任洋县磨子桥镇常牟村村委会主任、镇人大代表。2015年以来，被告人在担任村委会主任期间，因私自违规提拔村干部、村组土地承包费兑付、土地征用赔偿及村委换届选举等问题，对与其意见不合的村组干部及村民随意殴打，辱骂、恐吓，致使一人轻微伤。被告人因自己承包的土方回填工程取土问题遭到村民反对，便纠集、指使社会闲散人员殴打、无故毁损他人财物。

庭审中，控辩双方围绕案件事实进行了举证、质证，对案件的事实、证据、法律适用及量刑等充分发表了意见。合议庭审理认为，被告人的行为后果严重，社会影响恶劣，严重破坏了当地的社会经济和生活秩序。

洋县人民法院刑事审判庭庭长赵永恒：“他（被告人）的行为触犯了《刑法》二百九十三条的规定，构成了寻衅滋事罪，因为他指使社会闲散人员对相关村民恐吓、殴打，属于法律规定的酌情应该从重处罚的情节，同时考虑到他也对部分受害人的损失进行了赔偿，有一定的悔罪表现，合议庭最后结合案件事实，还有他悔罪的情况和相关法律规定判处他有期徒刑两年。”

被告人当庭对犯罪事实及证据均无异议，自愿认罪。庭审过程，当地的村组干部、人大代表和群众200余人进行了旁听。

编辑： 钟莹