首届西安丝路教育装备发展高峰论坛召开 探索未来学校建设

首届西安丝路教育装备发展高峰论坛开幕式现场。
西部网讯（记者 马晴茹）今天（10月11日），“首届西安丝路教育装备发展高峰论坛”在“一带一路”起点—古城西安举行开幕仪式。
据了解，此次论坛以“新时代、新技术、新装备、新教育—创新教育技术装备，建设丝路教育高地”为主题，搭建学校与教育装备企业的交流合作平台，全面展示学前、基础、职业、特殊教育等所需教育装备，其中包括教学仪器，实验室设备，教育信息化设备，数字化校园建设有关设备及软件和后勤设施装备等。
首届西安丝路教育装备发展高峰论坛开幕式现场。
记者了解到，本次论坛邀请了全国及陕西省校园新风系统、照明系统、饮水系统、图书馆系列、校服系列、校园信息化等相关优质企业参展，全方位展示了智慧教育、创客教、实验室仪器及体育等各类教育装备与教育教学解决方案。
现场观摩教育新装备、新技术、新产品。
据悉，此次首届西安丝路教育装备发展高峰论坛由西安市教育局、西安市会展办、西咸新区教育卫体局主办，西安市学校后勤服务管理中心、西安教育电视台承办。教育部基础教育司装备与信息化处处长张权，省教育厅党组成员、副厅长赵昶葆，西安市教育局党委书记、局长姜建春等领导出席了本次活动。
同时论坛也邀请了西北五省、陕西省其他地市教育装备部门负责人，各区县、开发区教育局局长，校、园长代表以及相关企业等参会。教育装备的研究者、研发者、管理者、使用者共同参与，就推进学校教育装备与教学深度融合、未来学校建设的思考与探索等方面进行深入交流和探讨。
编辑： 马晴茹
娱乐电影里的主角，除了敢爱敢恨的小丫头长公主，每个人都在逼仄的欲望和算计中，找到一条曲折的出路，抑或不甘心的死路。10-11
娱乐随着夏天的远去，2018年第三季度也已收尾，值得欣喜的是电视剧市场终于打破沉寂迎来突破，形成一波收视热潮。10-11
娱乐在“西影60周年”纪念大会上，姬他还为大家带来了诗朗诵《写给电影人的情书》，磁性声线娓娓道来电影人的骄傲。10-11
娱乐本书在传达用领养代替买卖的理念同时，其出版所得版税在扣除相关成本后，剩余收益也将全部用于慈善公益事业。10-11
娱乐记者为此来到宋春丽家中，听性格爽朗的她娓娓道来这些年的从艺感受以及“一不小心就火了”的幕后经历。10-11
娱乐就是希望优质IP能够不断变换出新的样式，让IP也能够生态化，让IP能够不断生发出新的能量。10-11
娱乐毛阿敏演唱的《光荣与梦想》（赵麟曲）、《同一首歌》（陈哲词/孟卫东曲）也影响至今。10-10
娱乐小丰提到，音乐类选秀之所以一直在综艺节目中存在，最基本的还是因为其很低的门槛接纳了最大数量的受众。10-10
娱乐正如海报中“看故宫活起来，解锁你的创新力”，节目让故宫不再局限于宫墙之内，被更多年轻人“带回家”。10-10
娱乐高质感的黑白影像、充满细腻情感的情感故事，再加上该片在今年威尼斯电影节上的高口碑，让《罗马》成为今年奥斯卡最有力的竞争者。10-10
娱乐经历过这场日以继夜的鏖战后，每一个在舞台上留下过足迹的战士都能回头骄傲的对家人、朋友介绍“这就是说唱”。10-09
娱乐在规范影视行业税收秩序工作中，对发现税务机关和税务人员违法违纪问题，以及出现大范围偷逃税行为10-09