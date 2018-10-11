首届西安丝路教育装备发展高峰论坛召开 探索未来学校建设

首届西安丝路教育装备发展高峰论坛开幕式现场。

西部网讯（记者 马晴茹）今天（10月11日），“首届西安丝路教育装备发展高峰论坛”在“一带一路”起点—古城西安举行开幕仪式。

据了解，此次论坛以“新时代、新技术、新装备、新教育—创新教育技术装备，建设丝路教育高地”为主题，搭建学校与教育装备企业的交流合作平台，全面展示学前、基础、职业、特殊教育等所需教育装备，其中包括教学仪器，实验室设备，教育信息化设备，数字化校园建设有关设备及软件和后勤设施装备等。

首届西安丝路教育装备发展高峰论坛开幕式现场。

记者了解到，本次论坛邀请了全国及陕西省校园新风系统、照明系统、饮水系统、图书馆系列、校服系列、校园信息化等相关优质企业参展，全方位展示了智慧教育、创客教、实验室仪器及体育等各类教育装备与教育教学解决方案。

现场观摩教育新装备、新技术、新产品。

据悉，此次首届西安丝路教育装备发展高峰论坛由西安市教育局、西安市会展办、西咸新区教育卫体局主办，西安市学校后勤服务管理中心、西安教育电视台承办。教育部基础教育司装备与信息化处处长张权，省教育厅党组成员、副厅长赵昶葆，西安市教育局党委书记、局长姜建春等领导出席了本次活动。

同时论坛也邀请了西北五省、陕西省其他地市教育装备部门负责人，各区县、开发区教育局局长，校、园长代表以及相关企业等参会。教育装备的研究者、研发者、管理者、使用者共同参与，就推进学校教育装备与教学深度融合、未来学校建设的思考与探索等方面进行深入交流和探讨。

编辑： 马晴茹