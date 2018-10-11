宁陕：充分发挥社会扶贫优势 合力托起群众“致富梦”

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 栗晨燕 刘斌）宁陕是国家扶贫开发重点县，为了确保按期完成脱贫攻坚任务，近年来，宁陕县全力统筹中、省、市各级定点扶贫单位、爱心企业、苏陕协作单位等社会各界力量，并充分发挥社会扶贫网优势，着力构建大扶贫格局，形成工作合力，把各项扶贫措施逐一落在实处。

焦锡钧是宁陕县城关镇老城村的村民，由于母亲因高血压导致中风瘫痪，生活无法自理，需要长期服药，家里生活捉襟见肘。得知他家的情况后，城关镇老城村社会扶贫网管理员魏荣娥多次上门核实情况，通过中国社会扶贫网进行募捐，缓解了焦锡钧的燃眉之急。

社会扶贫网宁陕县城关镇老城村管理员魏荣娥：“因为他妈是残疾，需要长期吃药，我给她弄了两千块钱。”

宁陕县城关镇老城村村民焦锡钧：“社会资助的这两千块钱对我帮助很大。”

宁陕县有贫困村40个，贫困人口4476户11146人，贫困发生率18.76%。为了让这部分群众早日脱贫，宁陕县把压实责任作为关键举措，推行“三帮三干”战脱贫，有力解决“谁来帮、谁来干”“帮什么、干什么”“怎么帮、怎么干”“怎么奖、怎么罚”等问题，形成了帮扶单位竭力帮、全体干部尽责帮、社会各界用情帮，领导带头干、干部扎实干、群众主动干的大扶贫格局。中国社会扶贫网是国务院扶贫办主管的社会扶贫网络平台，扶贫网运用互联网新技术和新模式，运用“点对点”渠道优势，搭建起贫困人口和爱心人士之间的爱心桥梁。

今年以来，为了让贫困户掌握使用扶贫APP等网络知识，宁陕县调整充实199名村级管理员，要求“第一书记”或驻村干部兼任村级扶贫网管理员。同时，通过邀请专家编写简易操作指南，让网管员带领贫困户学习掌握。老城村两三百人就在魏荣娥的带动下加入了中国社会扶贫网，六位需要帮助的村民及时得到了帮助。

魏荣娥：“网上发布的各个村需要的资金，然后还有物品的需求，他们力所能及地去帮助去募捐。”

据介绍，今年以来，宁陕县通过中国社会扶贫网，共帮助实现资金需求194例，吸引社会爱心帮扶4063次，共计筹资131322元。另外还帮助实现轮椅、书本等物品需求261例，折价约5万元。9月7日至9日，县里通过网络发起的爱心超市募捐公益活动，仅仅三天吸引10203人次参与，为全县41个爱心超市共募集资金53.43万元。

为着力解决贫困家庭因学致贫问题，宁陕县借助社会力量，帮助贫困生入学。今年18岁的高三学生刘德华是一名贫困生，从去年开始，他开始享受每年2000元的社会资助。

宁陕中学高三学生刘德华：“我享受了中办资助，每学期有2000块钱会打到我们的饭卡上。”

和刘德华一样，宁陕中学1490名高中生中享受的社会资助的贫困学生有395人。

宁陕中学脱贫办主任白海潮：“截止本学年顺风莲花助学项目共资助292人次，每人每学年3200元，共计124.8万元，中央办公厅助学项目共资助168人，每人一次性2000元共计33.6万元，”

2018年，宁陕县通过中办扶贫助学、泛海计划、阳光助学、省政协、陕西省金融办、阿里巴巴蚂蚁好保险、中国教育发展基金会、宁陕县扶贫开发局、中高职一次性补助等14个贫困大学生资助项目，共筹集助学金243.8万元，解决了这些贫困家庭孩子上学的后顾之忧。

农产品销路不畅，也是阻碍贫困户增收的一个重要原因。宁陕县借助社会力量，引进农业公司，打通销售的最后环节。城关镇八亩村贫困户黄章友两个女儿都在上大学，家庭负担很重，想发展产业，却又缺资金和技术。2017年，秦南菌业科技有限公司落户八亩村后，黄章友开始搞起了食用菌种植。公司实行统一供袋、统一技术指导、统一收购销售，在公司的帮扶下，黄章友一举摆脱了家庭收入低的困境。

宁陕县城关镇八亩村村民黄章友：“2017年种了15000袋，总共赚了26000多元。”

陕西宁陕县秦南菌业科技有限公司董事长陈世明：“从2016年规划的是带动了4个镇，15个村，705户，2344人整体的带动，进行产业精准扶贫。”

据了解，秦南菌业科技有限公司做食用菌产业已经十几个年头了，在营销环节主要是依托大市场，走产品批发，相对来说，一级批发价格很低，没有完善的合理的渠道，产品的销量和价值得不到合理的回报。了解到秦南菌业困惑之后，宁陕县多方联系，秦南菌业进入了西安的14家永辉超市，去年销售香菇3600吨，解决了农产品的销售问题。

陈世明：“通过了三个多月的时间的组织，到七月底，我们的宁陕香菇就直接进入了永辉超市。”

近年来，宁陕县已累计有45家涉农企业、合作社主动承担脱贫攻坚重担，不仅与贫困户签订产业帮扶协议，而且对产业发展户实行“技术指导、产品回收”，降低贫困户市场风险。除此，宁陕县推行社会扶贫搭平台，企业参与促营销的方针，采取直营店（电商）＋公司＋合作社＋贫困户的模式，食用菌产品、宁陕土蜂蜜等农产品直接进入西安永辉超市、凤凰优选连锁店进行销售，借助苏陕协作东风在江苏金坛、山东胶州建立近10家“宁陕农特产扶贫专柜”，带动了当地扶贫产业的发展。

宁陕县供销社主任马玉平：“我们全县目前有2000余户发展食用菌、蜂蜜、中药材产业，销售600余吨，实现销售收入1.2亿，人均增收6000元，有力地促进了脱贫攻坚。”

宁陕县扶贫开发局局长黄国庆：“其中中省市帮扶单位23家，为贫困村贫困户直接投入资金500多万元，引进企业27家，投入资金20多个亿，带动三千多户贫困户脱贫致富。”

一个个帮扶单位、爱心企业的积极参与，拓宽了贫困群众脱贫增收渠道。经过不懈努力，宁陕县贫困人口减少至3844户8925人，贫困发生率降至15%。

宁陕县委书记张益民：“宁陕县统筹定点扶贫、苏陕协作、社会帮扶、爱心捐赠等社会帮扶的力量，实现了帮扶资源与精准扶贫的有效对接，形成了决胜脱贫攻坚的强大的合力。”

宁陕县把压实责任作为关键举措，凝聚各方社会力量，整合社会各类资源，精准发力攻坚，富民产业稳步发展，群众精神面貌焕然一新，取得了实实在在的成效，也为山区贫困县打好脱贫攻坚战探索出了一条路子。

编辑： 辛超