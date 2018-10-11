浐灞湿地公园西侧烂尾楼影响市容 将改造成公交场站

10月10日，11条网友留言有回复。

西部网讯 浐灞湿地公园西侧烂尾楼影响市容、西安金润食品公司拖欠员工工资、西安美苑幼儿园停电导致幼儿无法入学……10月10日，西安市委督查室、西安市城市管理局、西安市劳动保障监察支队等8个相关党政部门回复了11条西部网网友留言。

浐灞湿地公园西侧烂尾楼影响市容

将改造成临时公交场站

2018年9月14日，网友“黄河浪子”反映称，浐灞国家湿地公园西侧，渭河南岸，紧邻西咸铁路桥下，有一栋三层烂尾楼耸立此处多年，无人过问，该栋建筑不仅影响辛王公路改扩建工程，也使湿地公园及渭河风景区形象大打折扣。另外，在西铜一级公路以东，辛王公路以西，渭河南岸以南，启源三路以北，也存在大量的违建。

西安市城市管理局回复：关于浐灞国家湿地公园西侧，紧邻西咸铁路桥下一栋三层烂尾楼耸立此处多年的情况。经核实，该处建筑已被浐灞生态区管委会征收，将改造成浐灞国家湿地公园临时公交场站。

网友所描述区域“西铜高速一级公路以东、辛王公路以西、渭河南岸以南、启源三路以北”存在大量的私搭乱建建筑物的情况，经现场核实，的确存在。我局立即责令反映问题所属区域的未央区，浐灞生态区两拆办，按照市四改两拆组发〔2018〕1号文件《西安市四改两拆三年攻坚行动领导小组关于在全市范围内开展违法建设清查认定“清零”行动的通知》精神，进行逐一排查摸底，经相关部门认定后，尽快对该区域范围内违法建设按照程序依法进行拆除。

西安金润食品公司拖欠员工工资

拖欠工资已支付

2018年9月26日，网友“匿名”反映称，我在西安金润食品有限公司工作期间，因母亲突发急病住院需要照顾，不得已提出辞职，公司拖欠我两个多月工资，说我违反公司规定要罚款。希望相关部门能够关注帮忙处理。

西安市劳动保障监察支队回复：10月9日上午，我支队监察员通过电话与网民陈女士取得联系。陈女士称2018年5月10日在西安金润食品有限公司工作，工作岗位为超市促销员。双方签订了书面劳动合同，约定月工资为2100元。2018年7月2日，因陈女士家人突发疾病，陈女士口头向公司提出辞职申请，到医院陪护家人。现公司拖欠其2018年6月1日至7月2日工资未支付。

经协调处理，西安金润食品有限公司已于10月9日下午向陈女士支付工资2099元，双方再无任何劳动争议。

西安美苑幼儿园停电幼儿无法入学

将妥善解决幼儿分流问题

2018年9月4日，网友“漂流流”反映称，送小朋友到西安美苑幼儿园，发现停电不能入学，下午幼儿园发出通知，称跟西安美术学院没有协商好，幼儿园开始放假。这让家长怎么办？现在去哪里找幼儿园？

经过西安市委督查室督办，雁塔区委给予回复：针对该幼儿园存在的问题，我区立即成立专班进驻幼儿园，指导该园积极做好家长解释和安全稳定工作，并要求该园做好在园幼儿的退费工作。另外，还积极与该园周边幼儿园进行联系，及时制定幼儿分流方案，并将方案于9月5日在该园进行张贴公布，同时派驻专人负责解答家长问题，妥善解决该园幼儿分流问题。

截至9月7日，该园已为全部222名幼儿办理了退费手续，196名幼儿已分流至周边幼儿园，其余幼儿由家长自行联系幼儿园进行转园。

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10月10日有回复：西安市委督查室等答复11条留言

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编辑： 辛超