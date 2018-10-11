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戊戌年重阳恭祭轩辕黄帝典礼将于10月17日在黄陵举行

时间：2018-10-11 10:34:05  来源：西部网  

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戊戌年重阳恭祭轩辕黄帝典礼将于10月17日在黄陵举行

戊戌年重阳恭祭轩辕黄帝典礼将于10月17日（重阳节）在黄帝陵轩辕庙人文初祖殿前举行。

2017年重阳恭祭轩辕黄帝活动（资料图片）

西部网讯 九九重阳节即将到来，记者从黄陵县戊戌年重阳恭祭轩辕黄帝活动筹委会了解到，戊戌年重阳恭祭轩辕黄帝典礼将于10月17日（重阳节）在黄帝陵轩辕庙人文初祖殿前举行。

行鞠躬礼（资料图片）

今年重阳，适逢改革开放四十年，黄陵县将以“弘扬中华文化 振奋民族精神“为主题，突出民祭特点，届时，将邀请“中华文化四海行•走进陕西”活动代表、全国书法名家、海内外知名人士、省市相关部门代表、社会团体代表及当地群众参加恭祭活动。

先民祭祖（资料图片）

据了解，戊戌年重阳恭祭轩辕黄帝活动将举办五项系列活动。

10月16日，将在桥山轩辕殿广场举行“心祭始祖 书意桥山•戊戌年重阳海内外书法名家黄帝陵创作笔会”；在黄陵县文化艺术中心举行“中华文化四海行•走进陕西联谊晚会”。

10月17日重阳节当天，将在黄帝文化中心举行“追溯文明之源 振奋民族精神”戊戌年重阳黄帝文化传承感悟活动；活动结束后，上午9点50分将在黄帝陵轩辕庙人文初祖殿前举行“戊戌年重阳恭祭轩辕黄帝典礼”，典礼分击鼓鸣钟、敬奏祭乐、敬献花篮、敬献祭品、敬上高香、敬奠祭酒、恭读祭文、行鞠躬礼、乐舞告祭九项议程，注重民间性和群众参与性。

10月16日至17日，还将在黄陵县小石崖革命根据地培训中心举行“第三届九九重阳黄陵国家森林公园敬老万寿节”活动。

2017年重阳恭祭轩辕黄帝活动（资料图片）

 

编辑： 梁君

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