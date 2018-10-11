两晚查获35名"酒司机" 汉滨交警严打"醉驾"常态化
时间：2018-10-11 10:26:25
来源：西部网-陕西新闻网
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两晚查获35名"酒司机" 汉滨交警严打"醉驾"常态化
司机一滴酒，亲人两行泪。作为驾驶员，对这样的提醒和规劝应该都耳熟能详。从10月8日至9日两晚便查处35名“酒司机”，虽然交警加大了力度，但不少司机仍然把规劝当做耳旁风。汉滨交警部门表示，查酒驾依然会常态化，对于违法者将严厉惩处。
汉滨交警两晚查获35名“酒司机”
西部网安康讯（记者 毛明博）司机一滴酒，亲人两行泪。作为驾驶员，对这样的提醒和规劝应该都耳熟能详。10月8日至9日两晚便查处35名“酒司机”，虽然交警加大了力度，但不少司机仍然把规劝当做耳旁风。汉滨交警部门表示，查酒驾依然会常态化，对于违法者将严厉惩处。
为深入推进“五战扫黑”攻坚行动，严防道路交通事故，10月8日至9日晚，汉滨公安分局交警大队集中优势警力，在城区范围内连续开展酒驾整治集中行动。
根据查处结果显示，汉滨交警大队连续2个晚共查获35名“酒”司机。 据了解，在夜查中，汉滨交警大队各中队采取机动巡逻与定点查处相结合的方法，充分利用执法装备，对过往车辆进行检查，依法查处酒驾醉驾毒驾、无证驾驶、涉牌涉证、机动车逾期未年检等各类交通违法行为，努力将交通安全隐患消除在萌芽状态，始终坚持“理性、平和、文明、规范”执法，对于存在的交通违法行为，坚决做到发现一起，查处一起。
汉滨交警大队相关负责人介绍，今后将持续开展查处酒驾，对违法者将严厉惩处。市民周子安建议，交管除应对酒驾施行惩戒外还应将其纳入诚信名单，通过媒体集中曝光，以遏制其醉驾空间。
编辑：
焦晓珊
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美食喝水很重要，喝什么样的水更重要，喝好一杯水，能防N种病10-11
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健康中医强调“春夏养阳，秋冬养阴”。当天气变凉时，正是人体阳气收敛、阴精潜藏于内之时，所以寒露以后，养生应以保养阴精为主。10-10
健康我们的一日三餐都少不了盐，但你是否知道盐还有较高的药用价值，用于疗病养生，方便又有效呢？10-10
健康我国古代医者历来重视睡眠养生，认为“眠食二者为养生之要务”“能眠者，能食，能长生”。10-10
健康肝脏是人体最大的代谢器官，起着去除毒素、蛋白质代谢以及分解等功能，可以说是人体最繁忙的器官；肝脏也很容易“生病”，日常养护十分重要。10-09
健康心脑血管患者除了清淡饮食外，在食物中加一些补气健脾、养心安神的药材，则具有很好的食疗效果，对于预防心脑血管疾病有帮助。10-09
健康爱美应量力而行，有时候在爱美与健康之间需要艰难地做出选择。从健康的角度，建议女士们尽可能减少穿高跟鞋的时间。10-09
健康儿童痛风与成人的表现不同，往往缺乏典型的痛风性关节炎表现，典型的痛风石形成则更少见。10-09
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教育有的学子早早地就把出国留学当作个人发展的既定规划，在国内读本科期间，通过参加海外交流项目，提前感受留学生活，为将来的留学生活预热。10-11
教育新学期已经开始，新一批留学生正在逐渐适应全新的留学生活。异国他乡，初来乍到……他们面临着全新的压力。10-11
教育她不想简单地给他们贴上“病人”这个标签。在她看来，这些病人所迸发出的生命力，让“活着”变成了一个全新的名词。10-10
教育近日，杭州男生小倪发了个大兴，收拾房间，整理出了自己小学三年级到高三做过的卷子，你猜有多少份？10-10
教育发挥教师的专业优势，把下一代教育好，阻断贫困的代际传递，才是教师对脱贫最大的贡献10-10
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教育山东省从2014年开始推动促进学生体质健康立法。今年9月21日，山东省十三届人大常委会第五次会议审议通过了《山东省学生体质健康促进条例》。10-09
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教育在刚刚过去的国庆假期，全国多地的文化科普类场馆深受广大游客青睐，科普出游人流爆涨。10-09
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数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
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房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
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房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车这款全新产品将凭借出色的车身设计和不俗的产品实力，将为年轻消费群体带来与众不同的驾乘体验，开启高档A级SUV市场新蓝海。10-11
汽车作为捷豹路虎持续盈利增长战略的一部分，该公司专注于提高运营效率，将根据全球需求波动调整供应。10-11
汽车塔塔Harrier将基于路虎的D8平台，该平台目前还诞生了路虎发现神行、捷豹E-Pace，现款以及新一代路虎揽胜极光。10-10
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汽车云逸竞争对手为T-ROC、C-HR、奕泽等车型，越级的2655mm超长轴距和低于竞品的售价区间会吸引不少年轻的消费者。10-10
汽车记者采访发现，目前ETC推广，在便利性和应用范围上，还面临不少难点，导致车主办理积极性不高。10-10
汽车雷克萨斯日前公布了LC轿跑的黄色限量版预告图，新车有望在10月份举行的巴黎车展上首次亮相，预计售价8万英镑(约合人民币72万元)。10-09
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