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两晚查获35名"酒司机" 汉滨交警严打"醉驾"常态化

时间：2018-10-11 10:26:25  来源：西部网-陕西新闻网  

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两晚查获35名"酒司机" 汉滨交警严打"醉驾"常态化

司机一滴酒，亲人两行泪。作为驾驶员，对这样的提醒和规劝应该都耳熟能详。从10月8日至9日两晚便查处35名“酒司机”，虽然交警加大了力度，但不少司机仍然把规劝当做耳旁风。汉滨交警部门表示，查酒驾依然会常态化，对于违法者将严厉惩处。

汉滨交警两晚查获35名“酒司机”

西部网安康讯（记者 毛明博）司机一滴酒，亲人两行泪。作为驾驶员，对这样的提醒和规劝应该都耳熟能详。10月8日至9日两晚便查处35名“酒司机”，虽然交警加大了力度，但不少司机仍然把规劝当做耳旁风。汉滨交警部门表示，查酒驾依然会常态化，对于违法者将严厉惩处。

为深入推进“五战扫黑”攻坚行动，严防道路交通事故，10月8日至9日晚，汉滨公安分局交警大队集中优势警力，在城区范围内连续开展酒驾整治集中行动。

根据查处结果显示，汉滨交警大队连续2个晚共查获35名“酒”司机。 据了解，在夜查中，汉滨交警大队各中队采取机动巡逻与定点查处相结合的方法，充分利用执法装备，对过往车辆进行检查，依法查处酒驾醉驾毒驾、无证驾驶、涉牌涉证、机动车逾期未年检等各类交通违法行为，努力将交通安全隐患消除在萌芽状态，始终坚持“理性、平和、文明、规范”执法，对于存在的交通违法行为，坚决做到发现一起，查处一起。

汉滨交警大队相关负责人介绍，今后将持续开展查处酒驾，对违法者将严厉惩处。市民周子安建议，交管除应对酒驾施行惩戒外还应将其纳入诚信名单，通过媒体集中曝光，以遏制其醉驾空间。

编辑： 焦晓珊

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