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国庆节安康12345共接1046个热线 市民投诉咨询占比高

时间：2018-10-11 10:01:47  来源：西部网-陕西新闻网  

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国庆节安康12345共接1046个热线 市民投诉咨询占比高

市民打车难、购物遇到闹心事、流浪狗吓人、噪音扰民……来自安康市12345便民服务平台统计，从10月1日至10月7日国庆长假期间，安康市12345热线共接到群众来电1046件，其中市民投诉咨询和求助约占接到热线的50%。

西部网安康讯（记者 毛明博）市民打车难、购物遇到闹心事、流浪狗吓人、噪音扰民……来自安康市12345便民服务平台统计，从10月1日至10月7日国庆长假期间，安康市12345热线共接到群众来电1046件，其中市民投诉咨询和求助约占接到热线的50%。

为确保“十一”国庆长假期间12345热线服务工作不断档，安康市政务服务中心提前安排热线值班工作，科学调整值班班次，密切联动承办单位，7×24小时全天候受理群众反映的各类诉求。

目前，群众的1046件来电中，有545件已由话务员直接答复。有501件已形成工单，其中：咨询类5件，求助类346件，投诉举报类123件，表扬类3件，建议类24件。

“十一”黄金周适逢旅游黄金期，有关旅游咨询也较多，12345热线7天累计受理涉及旅游类事项29件，其中咨询类7件，求助类2件，投诉类16件，建议类4件，旅游景点咨询主要集中在香溪洞、瀛湖、悠然山、鬼谷岭等景区，为国庆期间安康境内游客提供了优质服务。

安康市政务服务平台相关人员介绍，今后，安康市12345便民服务中心将进一步完善节假日热线办理工作机制，继续落实7×24小时值班制度，努力为市民和游客提供更加高效便捷的服务。

编辑： 焦晓珊

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