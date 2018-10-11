站在高处看“太极圣境”，蜿蜒的黄河仿佛画出了一幅“太极图”。

西部网讯（记者 凌旎）陕西省榆林市清涧县有一个不输延安“乾坤湾”的小众景区，名为无定河曲流群地质公园，共有太极圣境、鱼儿峁、北国风光三个景区。无定河在此蜿蜒14公里分布16个大小各异的曲流，形成了密集的曲流群。

黄土高原地貌的塬、梁、峁和沟谷组合在这里发挥的淋漓尽致，大自然的天然美景让站在她面前的人感到渺小。

鱼儿峁景区的原生态景观时刻透露出苍凉。凉风扑面而来，不由得让人想起唐代诗人陈陶那句著名的诗句：“可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人。”

“江河汤汤，日月消长；天地悠悠，古今杳茫。千年一瞬，一念八荒”。这首《太极圣境赋》洋洋洒洒刻在太极胜境景区的青石板上，颇有道家遗风。

黄河波澜壮阔、奔腾不息的流经清涧时，受晋陕峡谷的束缚，在清涧县城东四十五公里处形成了两个相连的近乎360度大弯，才有了今天的奇景。传说当年的伏羲氏走到这里也被深深震撼，于是他在黄河边的悬崖上悟道三年，创立了太极阴阳理论，画成了“太极阴阳图” 。

珍贵的地质遗迹是地质作用留给人类的宝贵财富，具有重要的科学研究价值和科学普及功能。对于清涧县来说，这里不仅是对外开放的景区，更是曲流的宝库。工作人员告诉记者：“我们在开发旅游的同时更要保护这些地质遗迹，树立人地和谐观，让地质遗迹为社会进步、经济发展做出贡献。”