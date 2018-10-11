联动治污显成效 无定河水系入黄水清河美

榆阳河两岸绿树成荫，河水水质较之前有了很大提升。
红石峡水库风景秀丽，看上去更像一个水景公园。
俯瞰王圪堵水库，水面如镜，气势恢宏。摄影：肖成
西部网讯（记者 凌旎）无定河发源于定边县白于山北麓，流经靖边、米脂、绥德和清涧县，由西北向东南在清涧河口村缓缓注入黄河。
无定河支流众多，对榆林的重要性不言而喻。整个水系环环相扣，任何一个污染了，水系都会受到伤害。经过各方努力，2017年以来，无定河流域国省控断面水质全部达标，整体水质呈逐年好转趋势。
10月8日至10月12日，陕西省环保厅、省工信厅、省水利厅、省旅游局联合举办的“行走三江三河，绿染三秦大地”系列活动调研团队走进无定河，陕西省环保宣教中心副主任杨松峰、省环保志愿者联合会副秘书长王冰等带领团队关注整个流域水污染防治工作成就，感受母亲河今昔变化，为推动“三江三河”流域绿色发展之路营造了良好舆论氛围。
榆阳河“黑臭”不再 无定河生活污水“伤疤”被抚平
榆阳河并不长，仅8.6公里却是榆林城区传统饮用水榆阳泉的发源地。据当地居民说，几十年前的榆阳河水清澈见底，舀出来的水直接就能进口喝。
可近年来，寄托着榆林人童年美好回忆的榆阳河臭不可闻，黑水滚滚，行人宁可绕道也不愿靠近。究其原因，短短的榆阳河竟有17个污水排放口，城市居民生活污水均排放至此。
如今的榆阳河是怎样一副景象呢？10月9日，记者来到榆阳河西一路段。正值中午放学，孩子们拿着冰糖葫芦开心地在桥上跑着，行人慢悠悠地走过，榆阳河闻不到臭味了。水质有了彻底的变化，已无黑臭水体， 沿河两岸河堤干净、整齐，防护网设置完备，得到了群众的称赞和好评，“黑臭水体”的帽子不日就会摘除。
治理后的榆阳河水和榆林最大支流榆溪河汇聚一处，这里有一座污水处理厂。
榆林市污水处理厂每天能够消化处理6万吨污水，污水处理率达90%以上，服务面积44平方公里，服务人口约38万。
榆林市污水处理厂生产科科长尉迟佶佼告诉记者，进入厂子的生活污水水质恶劣，经常超过要求指标。而排出的水质稳定达标。“以榆阳河为例，河床两边安装了污水主干管，能够吸纳河里的全部污水。同时，处置后的污泥含水率低于60%以下，满足国家污泥无害化填埋标准，每年实现无害化处置污泥13643吨以上。”
编辑： 钟莹
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