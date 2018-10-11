城记·当下丨交通通了 旅游兴了 神木城市名片叫响了

如今神木的公路四通八达，市民出行便利，也为经济快速发展打好了坚实基础。摄影/Eye传媒工作室

西部网讯（记者 凌旎）交通承载能力对任何一个城市都至关重要，道路不通既掣肘旅游业发展，也给当地居民的出行带来诸多麻烦。改革开放至今，神木的交通运输有了翻天覆地的变化，宽阔平坦的大路替代了煤渣遍地的羊肠小道。公路四通八达，全域旅游也迎来了新机遇。

神木纳林采当村书记方建岗：公路通，百业兴。摄影 赵薇丽

通车里程翻20倍 小村庄“进阶”度假村

要想富先修路，这句话在神木纳林采当村得到了实实在在的体现。短短4年，由四无贫困村变成精准脱贫示范村，再到现在的乡村振兴标杆村，纳林采当村实现华丽转身。

这一切，都归功于那条新修的阿纳路。

3年前，纳林采当村的路还全是土路，路宽仅3米，一到晚上黑漆漆一片，村民出行极度不便。2015年，一条宽6米、长17.9公里的沥青马路穿过村子，公路两旁路灯林立。纳林采当村书记方建岗告诉记者：“路修好了之后，我们顺势引进2个养殖加工厂，对村民脱贫致富产生了巨大作用。全村1623人，有100多人都去厂子工作，每月能拿3900元工资，一年就能收入4万多元。”

路通畅了，旅游业也随之兴旺。纳林采当村距离红碱淖景区只有10分钟车程，每年5月到8月旅游旺季，这里的度假村生意非常红火。村子有了钱，整体环境也得到了改善，每个老人每天只需交5元钱就能舒舒服服搬进村里的养老院，“美丽乡村”建设走上快车道。

神木交通局工会主席魏小强在交通系统工作了十余年，他既是交通发展的见证者，更是亲历者。据他介绍，改革开放前，神木境内仅有干线公路3条，西包公路、榆府公路、府新公路都是土石路面，等级低，坡陡路弯。县乡公路总长仅393公里，根本不具备通车条件。多数乡镇不通班车，县城不通公交，铁路、航空更是想都不敢想，群众出行只能靠双腿。

纳林采当村的通村公路成为村子经济发展的“大动脉”。摄影 赵薇丽

“现在我们神木的通车里程是改革开放初期的近20倍。形成了以高速公路、国省道构成的“四横两纵”骨干网络，工业园区、重点旅游景区和乡镇等基本实现二级以上公路连通；行政村100%通了油水泥路，成为了全省“四好农村路”示范县。

货运也更加顺畅便捷，开始反哺经济发展，工业、农业、旅游业等经济支柱产业，交通发展红利为神木成为全省县域经济“领头羊”提供了有力支撑。

“神木交通的发展可谓日新月异，全市人民都在享受改革带来的成果。但是我们没有松懈，今年全市还启动了‘三年交通大转型战略’，实施了‘百亿交通项目’大建设，走上‘交通强市’新征程。未来，神木的交通必将体现出更大的魅力。”

刘娟手中拿的红包上印着神木本地的方言，很受游客喜欢。摄影 赵薇丽

文创产品崛起 神木文化传得更远

提到西安，不得不说兵马俑；说起陕南，朱鹮金丝猴必须得看。那怎么才能让神木拥有属于自己的“品牌”？

在采访过程中，记者发现，神木旅游的响亮名头给当地的文创产品带来了机遇，而文创产品的崛起又把红碱淖的遗鸥、独具风情的剪纸、甚至是沿黄公路的石头都捧成了“网红”。神木文旅集团工作人员刘娟告诉记者，现在来神木的游客几乎都会购买景点销售的文创产品，遗鸥公仔最受欢迎，风景明信片、笔记本、钥匙扣也颇受游客青睐。

今年初，针对神木全市旅游消费需求领域产品稀缺的现状，神木文旅集团规划了2个文化创意类项目，投资近3亿元，让神木的文创产品获得了市场认可。在此基础上，神木文旅集团将加大力度创作设计具有本土特色的系列文创产品，同时加强宣传展示，筹备全国文创产品论坛或全国文创产品大赛，让创意产品尽快生出更大效益。

刘娟说：“神木旅游资源丰富，市场前景好，辐射带动力强，大力发展旅游业是摆脱‘一煤独大’的优选产业，更是有利民生的惠民工程。而文创本身就是旅游的一部分。我们想用这些可爱的公仔、印着本地方言的红包把神木悠久的历史传播出去，让离开神木的游客拥有一份永久的记忆”。

雨下的很大，高家堡镇古城仍有游客前来观光。摄影 赵薇丽

五张名片让神木走向全世界

提到神木，就不得不说高家堡（石峁）景区、红碱淖景区、杨家城城市遗址公园、沿黄乡村旅游带、神木煤炭地质主题公园这五张靓丽的旅游名片。无论从旅游资源开发、接待人数还是产业总收入方面看，神木在整个榆林市都排在前列。

往前推45年，红碱淖旁边第一个以盈利为主的渔场开办了起来，这是神木旅游发展的起点。神木旅游局局长雷杰祥回忆道，虽然大湖捕捞有困难，但当时红碱淖有17种淡水鱼，水产资源丰富，年产最高达到80万斤。

“1990年初，一斤鱼才一毛七分钱。可惜的是，神木人都不习惯吃鱼，那么好的鱼捞上来没人买，且市场竞争力很低，红碱淖唯一的经济支柱陷入困窘。”

鱼卖不动就要想别的办法。1996年，红碱淖旅游开发公司成立，很短时间内收入比办渔场时翻了几番。雷杰祥说：“尝到开发旅游的甜头后，神木旅游局在2003年成立。成立后对全市旅游资源进行了摸排，做了旅游发展规划，配套了旅行社和旅游接待饭店。”旅游文化产业加速发展，仅2017年，在“陕北过大年”“乐动仲夏·激情红碱淖”等多项特色活动的拉动下，神木全市接待游客600多万，实现旅游综合收益56.03亿元，增长51.8%。

雷杰祥告诉记者，除了五张名片，沿黄公路，窟野河、秃尾河和长城沿线这四个经济带也是神木旅游业的重要支撑。依托沿黄观光路，神木的马镇、沙峁、贺家川、万镇将获得建设生态旅游镇的机遇，中鸡、尔林兔也将依托红碱淖建设集观光旅游和现代农业为一体的特色镇。

“神木要搞能源经济转型，旅游是新的驱动力，对于神木经济转型、文化赶超意义重大。几十年的努力造就了今天的‘神奇’神木，未来我们有更大的‘野心’，争取2020年旅游综合收入占到GDP的10%，达到100多亿元。‘十四五’期间达到30%，让旅游真正成为神木新的经济增长点。”

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