违法停车被贴罚单，男子朋友圈辱骂警察被处罚。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 陈飞雄）违法停车被贴《违停告知单》后，男子马某宁为解气，竟录制小视频在微信朋友圈辱骂宝鸡太白县交警，言辞粗俗。近日，太白县公安局咀头派出所快速反应，查处了这起网络辱警案，违法嫌疑人马某宁因涉嫌公然侮辱他人，被处以人民币500元罚款。
记者了解到，10月8日，太白县公安局咀头派出所值班民警发现：有一网名为“此情此景”的人于9月29日通过微信朋友圈公然发布辱骂太白县交警的言论，言辞粗俗、激烈。发现这一警情后，咀头派出所立即安排警力展开调査，迅速锁定违法嫌疑人马某宁。8日中午，在桃川派出所协助下将违法嫌疑人马某宁抓获。
经查，9月29日9时许，马某宁驾驶车辆在太白县城兵工路因违法停车，被巡逻交警发现，违法车辆被粘贴《违停告知单》，看到《违停告知单》后马某宁怀恨在心，将《违停告知单》通过微信小视频发送至朋友圈，并配文辱骂交通民警。29日当天，经其朋友提醒，马某宁意识到自己在微信朋友圈所发内容会造成不良影响，随即删除。
10月8日，马某宁被传唤到案后，真诚悔过，能如实供述自己的违法事实，发案后能主动减轻违法后果，经研究，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第二项之规定，对其处以人民币500元的处罚。
编辑： 高政超
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