宝鸡工商登记全程电子化改革 互联网、微信办照更便捷

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）“互联网办照、微信办照成为当前群众办理工商登记的第一选择，实现了‘零资料、零见面、零跑路’。”10月10日，记者从宝鸡市深化改革新闻发布会上了解到，宝鸡市工商局全面推进工商登记电子化改革以来，互联网办照、“微信办照”比例不断攀升，截止9月底，宝鸡全市新增市场主体33781户，比去年同期增长了35.3%,累计实有各类市场主体184049户。

记者了解到，2017年以来，宝鸡市工商局严格落实中省市“放管服”改革部署，采取多项措施，全面推进工商登记全程电子化改革，2017年全市新登记各类市场主体33722户，比去年同期增长了23.64%。

今年以来，宝鸡工商局在保留、优化窗口登记的同时，充分发挥“互联网+”优势，推动申请、受理、审核、发照、公示全流程网上办理，实现了区域、业务、主体类型全覆盖，互联网办照、“微信办照”比例不断攀升。截止9月底，宝鸡全市新增市场主体33781户，比去年同期增长了35.3%，累计实有各类市场主体184049户。全市通过微信办理企业营业执照2399户，占同期登记量的42.9%；办理个体营业执照8380户，占同期登记量的31.98%；通过互联网办理企业营业执照3305户，占同期登记量的48%。互联网办照、“微信办照”成为当前群众办理工商登记的第一选择，实现了“零资料、零见面、零跑路”。

全程电子化登记突破了地域空间和办公时间的限制，将传统的“面对面”服务转变为“键对键”服务，实现了工商登记服务从8小时向24小时延伸，使简政放权改革的广度和深度进一步拓展。登记注册“零纸张”“零跑路”，足不出户办理营业执照成为现实，有效降低了企业和群众办事成本。

编辑： 高政超