宝鸡持续深化“放管服”工作 让群众最多跑一次

宝鸡深化改革新闻发布会。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）10月10日，记者从宝鸡市深化改革第四期新闻发布会上了解到，宝鸡市持续深化“放管服”工作，大力推进行政审批制度改革，减少行政审批事项，压缩办事时限，推行“一窗受理、集成服务”，加快“互联网+政务”建设，企业和群众办事“最多跑一次”办理事项覆盖面不断扩大。

记者了解到，宝鸡市持续深化“放管服”工作以来，大力推进行政审批制度改革，减少行政审批事项2890项（市级345项，县级2545项），占原有的60%。非行政许可审批事项全部取消。先后发布两批“最多跑一次”事项6219项（市本级653项，县区5566项），提高了政府办事效率，方便了企业和群众办事。

办事时限进一步压缩，优化办事流程，减少办事环节，取消48项证明事项，申报资料较过去减少20%，行政审批事项办理时限在法定时限基础上整体压缩50%，已有341项审批和服务事项可以做到随到随办，立等可取。

按照群众“只进一扇门、办成一揽子事”，市县（区）全部组建政务服务中心，推行“一窗受理、集成服务”，目前，除保密事项外，宝鸡市级27个部门256项审批事项全部入驻政务大厅集中办理，入驻率达到100%。工商登记、企业纳税、不动产登记等与企业和群众密切相关的审批服务事项已实现“一窗受理、集成服务”。

宝鸡金台区、陈仓区和太白县开展相对集中行政许可权改革试点，成立行政审批局，实现“一枚印章管审批”，解决了群众办事在多个部门往返跑的问题，进一步提高了行政审批效率。

下一步，宝鸡市将市将从企业和群众最急需的水、电、气、暖、教育、医疗等领域和事项入手，打通堵点、化解难点，持续扩大“最多跑一次”覆盖面。全面推行“审管分离”模式，2019年3月前市级和其他县区及宝鸡高新区全部组建行政审批服务局，实行“一枚印章管审批”，让企业和群众办事只进“一扇门”。抓紧完善的人口、法人、电子证照三大基础数据库，打通“信息孤岛”，为“最多跑一次”改革提供技术支撑，让企业和群众办事越来越便捷。

编辑： 高政超