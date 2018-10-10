韩城迎来黄河赛车季 "极速小镇"新概念呼之欲出

西部网讯（记者 马晴茹）今天（10月10日），2018中国·韩城黄河赛车季再度来袭。记者了解到，此次比赛包括三场顶级汽车赛事活动，将有多名国内冠军车手参与角逐，这是韩城首次举办汽车场地拉力赛，也是大禹赛车场的首秀。

记者了解到，中国汽车场地拉力锦标赛将于10月11日—10月14日在韩城市大禹赛车场开赛，中国汽车场地拉力锦标赛（简称：CRCC）又称跨界场地拉力赛，是经国家体育总局批准，纳入年度比赛计划的A类赛事。比赛多车齐发、采用拉力和场地结合的形式，赛车在规则允许的条件下可相互碰撞、抢位，比赛在砂石与柏油路面进行，赛车改装酷炫、亮点十足。

本次赛事为期4天，10月11日进行行政检验、车检；12日开始练习赛和排位赛；13日为第一回合资格赛和决赛；14日是第二回合资格赛和总决赛。比赛分为SUV组、UTV组，两驱组、四驱组、自主品牌5个组别。每组别最大接受报名车辆18辆。目前报名参赛车队共10支，40多辆赛车，还有部分车队将会现场报名。国内冠军车手赵向前、范高翔、何子健、刘雪原、张国宇、吴振轩等悉数参与。

比赛期间，除了能欣赏到精彩刺激的比赛，组委会还特别准备了车手见面会、观众可以与喜爱的赛车手们零距离互动，还有丰富的配套活动，马戏表演、儿童乐园、美食展等众多活动，为观赛的朋友们提供比赛时间之外更好的赛事服务，更加享受的赛事体验。

在去年同期韩城市成功举办COC分站赛后，越野赛道被业界评价为最美赛道及国家级全地形越野赛场。今年，韩城市政府提出“极速小镇”概念，除包含黄河国际赛道公园全地形越野赛道、大禹赛车场、F级赛道两条国家级赛道，一条国际级赛道之外，配套黄河国际汽博园、新能源汽车产业基地、汽车运动教育基地、汽车旅游产业发展、赛事商业推广和中国汽车厂商产品测试基地、赛车影视制作基地、数据中心等诸多产业而组成。

编辑： 马晴茹