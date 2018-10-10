西安荣登假期高铁游热榜第一 人均564元能吃好玩美

西部网讯（记者 熊惠玲）近日，在西安举行的首届世界文化旅游大会峰会上，中国旅游研究院与携程联合实验室共同发布了《中国在线旅游发展大数据指数报告2018》。报告显示，在刚过去的中秋国庆长假期间，结合携程旅行网跟团游、自由行、当地玩乐和门票各项预订数据统计，西安斩获全国高铁游热度榜第一名。
在旅游目的地城市方面，携程数据显示，西安凭借传统文化旅游优势位列全国热门目的地第三位，与2017上半年同期相比增长98%，增幅在热门目的地中居首。并且，相对于2018上半年，全国游客人均单次行程消费（仅含交通、住宿、度假等旅游产品的线上消费）706元，西安旅游性价比较高，人均消费564元。
研究发现，年龄与旅游需求刚性成负相关，越年轻的群体越会把旅行视为常态化需求。具体来说，70、80、90 后是国内旅游的中坚力量，三个年龄层在总体游客中的占比合计接近54%。更值得关注的是，00后在出游人群中的占比已将近20%，而且，00后对旅游产品品质的追求也最高，超过一半的00后会选择五钻产品。
报告提到，2018上半年，全国线上预订量前50的景区中有42%为休闲娱乐型景区、36%为自然生态型景区，人文历史型景区也占据了22%。以“一座古城半部中国史”的西安为例，秦始皇兵马俑博物馆、钟楼、鼓楼、陕西历史博物馆都是线上预订量前列的人文型景区。
另外，携程全国跟团游和自由行订单数据显示，4-6天的旅行受到各年龄段游客普遍青睐。城市分布上，一、二线城市和新一线城市游客更喜欢4-6天的中线旅行；低线城市游客则偏好3天以内的短线游为主；而华东和华北相对全国其他地方更喜欢10天以上的长线游。
编辑： 熊惠玲
娱乐毛阿敏演唱的《光荣与梦想》（赵麟曲）、《同一首歌》（陈哲词/孟卫东曲）也影响至今。10-10
娱乐小丰提到，音乐类选秀之所以一直在综艺节目中存在，最基本的还是因为其很低的门槛接纳了最大数量的受众。10-10
娱乐正如海报中“看故宫活起来，解锁你的创新力”，节目让故宫不再局限于宫墙之内，被更多年轻人“带回家”。10-10
娱乐高质感的黑白影像、充满细腻情感的情感故事，再加上该片在今年威尼斯电影节上的高口碑，让《罗马》成为今年奥斯卡最有力的竞争者。10-10
娱乐经历过这场日以继夜的鏖战后，每一个在舞台上留下过足迹的战士都能回头骄傲的对家人、朋友介绍“这就是说唱”。10-09
娱乐在规范影视行业税收秩序工作中，对发现税务机关和税务人员违法违纪问题，以及出现大范围偷逃税行为10-09
娱乐由四川卫视原创出品的一档大型音乐故事秀节目第五季《天籁之音·中国藏歌会》将于10月11日隆重回归。10-09
娱乐在张艺兴生日当天，除了粉丝、合作伙伴、媒体们发声祝福外，他还收到了一票来自圈内好友们的生日祝福，据统计多达34名明星好友。10-09
娱乐最终，在专业评审投票环节暂时领先的旦增尼玛最终得到了137分，成为2018《中国好声音》的年度冠军，而李健导师也成为新科冠军导师。10-08
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”10-07
娱乐无论从事历史剧创作还是现实题材创作都应具有史诗情怀，在讲好中国故事中彰显当代价值，发掘史诗品格，这是写作者应有的担当。10-07
娱乐剧中既有蒋雯丽、倪大红、田海蓉、乔大韦等人的精彩演绎，更有李光复、郝金明、武笑羽等一众老中青演技派，真正做到了制作精良，表演精湛。10-07