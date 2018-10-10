西安荣登假期高铁游热榜第一 人均564元能吃好玩美

陕西旅游成本指数低，性价比极高。



全国热门目的地TOP10榜单，西安排第三位。



西部网讯（记者 熊惠玲）近日，在西安举行的首届世界文化旅游大会峰会上，中国旅游研究院与携程联合实验室共同发布了《中国在线旅游发展大数据指数报告2018》。报告显示，在刚过去的中秋国庆长假期间，结合携程旅行网跟团游、自由行、当地玩乐和门票各项预订数据统计，西安斩获全国高铁游热度榜第一名。

在旅游目的地城市方面，携程数据显示，西安凭借传统文化旅游优势位列全国热门目的地第三位，与2017上半年同期相比增长98%，增幅在热门目的地中居首。并且，相对于2018上半年，全国游客人均单次行程消费（仅含交通、住宿、度假等旅游产品的线上消费）706元，西安旅游性价比较高，人均消费564元。

研究发现，年龄与旅游需求刚性成负相关，越年轻的群体越会把旅行视为常态化需求。具体来说，70、80、90 后是国内旅游的中坚力量，三个年龄层在总体游客中的占比合计接近54%。更值得关注的是，00后在出游人群中的占比已将近20%，而且，00后对旅游产品品质的追求也最高，超过一半的00后会选择五钻产品。

报告提到，2018上半年，全国线上预订量前50的景区中有42%为休闲娱乐型景区、36%为自然生态型景区，人文历史型景区也占据了22%。以“一座古城半部中国史”的西安为例，秦始皇兵马俑博物馆、钟楼、鼓楼、陕西历史博物馆都是线上预订量前列的人文型景区。

另外，携程全国跟团游和自由行订单数据显示，4-6天的旅行受到各年龄段游客普遍青睐。城市分布上，一、二线城市和新一线城市游客更喜欢4-6天的中线旅行；低线城市游客则偏好3天以内的短线游为主；而华东和华北相对全国其他地方更喜欢10天以上的长线游。

编辑： 熊惠玲