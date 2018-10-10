陕西持续优化营商环境 一般不动产登记时间缩短至4天

陕西省营商办、陕西省政府新闻办举办“优化提升营商环境”主题系列新闻发布会第17场。

西部网讯（记者 李卓然）“企业群众一般不动产登记申请材料件数从平均17件降至6件，办理环节从平均8个环节降至3个环节，办理时间从平均8天缩短至4天，全省85%以上的市县实现了不动产交易、税收、登记一厅式办理，20个市县推行了‘一窗受理、并联办理、集成服务’……”

今天（10月10日）上午，陕西省国土资源厅副厅长卢勇在陕西省营商办、陕西省政府新闻办举办的“优化提升营商环境”主题系列新闻发布会上介绍说，截至目前，陕西省累计颁发不动产权证129万余本、不动产权证明101万余份，简政放权力度进一步加大，工作效率进一步提高，企业和群众对不动产登记办理的满意度正在稳步提高。

“实施不动产统一登记，是方便企业、群众办理不动产登记，优化陕西营商环境、转变政府职能、提供便民服务的重要举措。”卢勇表示，自2015年3月启动实施不动产统一登记制度以来，主要经历了“四个节点”、实现了“四大目标”。

陕西省国土资源厅副厅长卢勇在发布会上介绍不动产登记改革有关情况。

2015年11月底，陕西省、市、县三级完成了职责机构整合任务，各级分别设立“一局一中心”；2016年6月30日，全省市、县不动产登记机构全部挂牌、全面开启了“发新停旧”；2017年6月13日，全省市、县级不动产登记信息平台全部建成投运，并提前半年接入了国家级信息平台；到2018年6月底，不动产登记办结时间大大压缩，继承、受遗赠等复杂类型不动产登记及大宗批量不动产登记由法定30个工作日压缩至20个工作日；一般登记类型由法定30个工作日压缩至5个工作日；查封登记、异议登记即时办结。

“通过大力推进不动产登记规范化建设，现在的不动产登记模式已经有了许多明显的变化。”陕西省不动产登记服务中心主任兰海介绍说，除了最大程度地压缩不动产登记办结时间，还积极推行“一厅式办理”，把交易、缴税、登记纳入一个大厅，下一步还将推行实现“一窗受理”，企业和用户以后只需要找一个窗口综合受理就可以完成全部的申请手续。“为了减少登记资料，我们还按照应减尽减的原则，对于没有法律依据的任何盖章、证明、备案、告知或者是确认等一律取消。”

“未来，我们将积极推动实体大厅向网上大厅延伸，力争实体大厅、网上平台、移动客户端、自助终端、服务热线相结合，线上线下功能互补、融合发展。同时，加快完善信息共享机制，在与住建、税务、法院等部门合作共享基础上，尽快实现与登记业务相关的公安、民政、工商等部门之间的数据交换和信息共享。”陕西省国土资源厅不动产登记局局长王文介绍说。

编辑：