长安区土地复耕复绿工作加速度 南五台山绿回山林间

南五台风景林场康峪沟内郁郁葱葱的白皮松。
西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 杨丹）今天（10月10日），在长安区南五台风景林场康峪沟内，郁郁葱葱的白皮松从半山腰一直延伸到山顶，与周围繁茂的山间林木融为一体，绿成一片，林下的三叶草已发出新芽，绿茸茸一片沐浴着阳光正茁壮成长。
“这里9月中旬就已完成复绿，共栽植白皮松942棵。”五台街道党工委副书记宋军告诉记者，8月26日、27日他们对五台风景林场康峪沟内违建别墅进行拆除，共拆除面积863平方米，并即时进行覆土和复绿，努力让绿回山林间，秦岭更美丽。
“我们发动干部群众，全面加强复绿点的巡查和管护，共同保护咱们大西安的天然氧吧。”五台街道新农村村委会主任吴明星介绍说，除了干部群众，在康峪沟内设有林场管护站，工作人员每天上山巡查，每日记录巡查日记，大家齐心协力保护这片山林。
南五台山景区内几名工人正在进行复绿工作。
在南五台景区门口，已经覆土的违建点上，几名工人正在撒播草籽，洒水车即时跟进，为绿草的返青做着准备。“我们在这里种植了三叶草草籽80公斤，后期还要在外围栽植棕树1000株。”五台街道党政办主任张卫华介绍说，景区门口是咱的“门面”，是游客来五台旅游的第一印象,更要收拾的漂漂亮亮。
当前，秦岭违建专项整治工作已进入攻坚克难的关键时期，长安区不断将专项整治工作向纵深推进，全面推进违建拆除、垃圾清运、土地复耕复绿三个工作同步实施，确保在规定时间内高质量完成专项整治任务，真正还秦岭以宁静、和谐、美丽。
截至昨天（10月9日），全区共拆除违建721宗、72.5万平方米，15个别墅类项目拆除工作已全部启动，累计拆除违建别墅281栋356套、17.69万平方米。
在拆除违建的同时，拆除项目的复绿也在全速跟进。记者获悉，群贤别业累计绿化种树20余亩，颐德庄项目累计复绿40.5亩，路易山庄栽植油松43.66亩，青华度假村项目栽植绿化苗木12.2亩，嘉艺现代高科技生态农业示范园项目累计植绿约78亩。
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