电影《永远的记忆》签约仪式举行 将向共和国献礼

西安本土影视公司联合俄罗斯方面共同举行《永远的记忆》签约仪式。

西安本土影视公司联合俄罗斯方面共同举行《永远的记忆》签约仪式。

西部网讯（记者 李媛 贺桐）10月10日下午，西安本土影视公司联合俄罗斯方面共同举行《永远的记忆》签约仪式。电影《永远的记忆》以一位前苏联老兵的记忆视角，全景式展现那个战争年代的缤纷画卷。艺术地塑造了一群可歌可泣的英雄人物，提醒新时代的人们勿忘历史，勿忘为民族独立、国家富强而无私奉献的先辈们。是一部尊重历史，讲好中国故事,为中华人民共和国成立70周年献礼的影视臻品，已列入省委宣传部重点文艺创作项目。预计明年10月上线与观众见面。

此次电影节秘书长陆柯仑出席了签约仪式，他说，电影作为一门富有强大感染力和表现力的艺术门类，始终备受广大人民群众喜爱。西安作为历史文化名城，积淀深厚，人才辈出，文化资源优势突出，具有发展电影事业的良好基础和独特优势。希望国内外电影界的朋友们，借助“丝绸之路国际电影节”这一交流平台，加强沟通，深化合作，实现共赢发展。

签约仪式后，中国国家一级编剧、艺术总监乙福海、俄罗斯阿穆尔州文化与民族部部长尤尔科娃、陕西电影家协会副主席李爱民等嘉宾参加了访谈活动，就电影《永远的记忆》创作历程、合作预期以及助力民营影视企业的发展的具体事项展开研讨交流。大家一致认为，中西合作的电影制作模式是积极融合互利共赢的合作方式，对世界电影发展有着不可估量的作用。

编辑： 李媛