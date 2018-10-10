电影《永远的记忆》签约仪式举行 将向共和国献礼

西安本土影视公司联合俄罗斯方面共同举行《永远的记忆》签约仪式。
西安本土影视公司联合俄罗斯方面共同举行《永远的记忆》签约仪式。
西部网讯（记者 李媛 贺桐）10月10日下午，西安本土影视公司联合俄罗斯方面共同举行《永远的记忆》签约仪式。电影《永远的记忆》以一位前苏联老兵的记忆视角，全景式展现那个战争年代的缤纷画卷。艺术地塑造了一群可歌可泣的英雄人物，提醒新时代的人们勿忘历史，勿忘为民族独立、国家富强而无私奉献的先辈们。是一部尊重历史，讲好中国故事,为中华人民共和国成立70周年献礼的影视臻品，已列入省委宣传部重点文艺创作项目。预计明年10月上线与观众见面。
此次电影节秘书长陆柯仑出席了签约仪式，他说，电影作为一门富有强大感染力和表现力的艺术门类，始终备受广大人民群众喜爱。西安作为历史文化名城，积淀深厚，人才辈出，文化资源优势突出，具有发展电影事业的良好基础和独特优势。希望国内外电影界的朋友们，借助“丝绸之路国际电影节”这一交流平台，加强沟通，深化合作，实现共赢发展。
签约仪式后，中国国家一级编剧、艺术总监乙福海、俄罗斯阿穆尔州文化与民族部部长尤尔科娃、陕西电影家协会副主席李爱民等嘉宾参加了访谈活动，就电影《永远的记忆》创作历程、合作预期以及助力民营影视企业的发展的具体事项展开研讨交流。大家一致认为，中西合作的电影制作模式是积极融合互利共赢的合作方式，对世界电影发展有着不可估量的作用。
编辑： 李媛
娱乐毛阿敏演唱的《光荣与梦想》（赵麟曲）、《同一首歌》（陈哲词/孟卫东曲）也影响至今。10-10
娱乐小丰提到，音乐类选秀之所以一直在综艺节目中存在，最基本的还是因为其很低的门槛接纳了最大数量的受众。10-10
娱乐正如海报中“看故宫活起来，解锁你的创新力”，节目让故宫不再局限于宫墙之内，被更多年轻人“带回家”。10-10
娱乐高质感的黑白影像、充满细腻情感的情感故事，再加上该片在今年威尼斯电影节上的高口碑，让《罗马》成为今年奥斯卡最有力的竞争者。10-10
娱乐经历过这场日以继夜的鏖战后，每一个在舞台上留下过足迹的战士都能回头骄傲的对家人、朋友介绍“这就是说唱”。10-09
娱乐在规范影视行业税收秩序工作中，对发现税务机关和税务人员违法违纪问题，以及出现大范围偷逃税行为10-09
娱乐由四川卫视原创出品的一档大型音乐故事秀节目第五季《天籁之音·中国藏歌会》将于10月11日隆重回归。10-09
娱乐在张艺兴生日当天，除了粉丝、合作伙伴、媒体们发声祝福外，他还收到了一票来自圈内好友们的生日祝福，据统计多达34名明星好友。10-09
娱乐最终，在专业评审投票环节暂时领先的旦增尼玛最终得到了137分，成为2018《中国好声音》的年度冠军，而李健导师也成为新科冠军导师。10-08
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”10-07
娱乐无论从事历史剧创作还是现实题材创作都应具有史诗情怀，在讲好中国故事中彰显当代价值，发掘史诗品格，这是写作者应有的担当。10-07
娱乐剧中既有蒋雯丽、倪大红、田海蓉、乔大韦等人的精彩演绎，更有李光复、郝金明、武笑羽等一众老中青演技派，真正做到了制作精良，表演精湛。10-07