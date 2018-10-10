陕西新增6所院校报考点接受社会考生考研报名

西部网讯（记者 彭芬）记者今天（10月10日）从省招办获悉，2019年硕士研究生招生考试预报名工作已经结束，我省报考人数与去年同期相比增长幅度较大，大部分社会报考点已经满额。

为了确保全省报名工作顺利进行，经研究决定，自10月10日正式报名开始，新增西安石油大学、西北政法大学、西安建筑科技大学、西安理工大学、陕西中医药大学、西安医学院等6所院校报考点提供部分考位接收社会考生报名考试。我省接收社会考生报名考试的考点达到15个。这15个报考点达到各自报考上限即行关闭。

省招办提醒考生在选择报考点时，务必认真阅读教育部、陕西省、报考点以及所报考招生单位的所有公告信息。不按要求报名的，后果由考生本人承担。

编辑： 彭芬