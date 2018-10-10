陕西20万公职人员迎来宪法法律年度大考

西部网讯（记者 李媛 通讯员李晓惠）为全面落实中共中央关于深入开展学习宣传和贯彻实施《中华人民共和国宪法》的通知精神，10月10日、11日，中共陕西省委组织部，省委宣传部，省委普法办，省人大常委会办公厅，省教育厅，省司法厅等六部门联合举办了陕西省国家公职人员学法用法考试。

全省各级公务员、参公管理和事业单位人员、国有企业中层管理人员近20万人参加了本次学法用法考试。记者了解到，这是陕西近年来第三次大范围组织国家公职人员学法用法考试。

今年是宪法修正案颁布实施第一年。省委普法办结合目前正在进行的学习宣传宪法活动和“七五”普法中期检查督导工作，组织全省国家公职人员参加包括《宪法》及修正案、《监察法》、《陕西省优化营商环境条例》等七部分内容的学法用法考试，突出了宪法在治囯理政中的重要地位和作用，为进一步加深领导干部及公务员对宪法修正案的深入理解，进而有力推进陕西普法依法治理工作，有着很强的现实意义。

自6月中旬起，省委普法办联合有关部门先后起草印发了5个指导性文件，对考试内容、范围及方法等工作提前进行了安排部署，与网络无纸化考试技术合作单位建立了全省普法考试工作群，及时解决了报名、学习和考试中出现的各类问题；编印了《宪法学习宣传工作手册》，并委托省人大法工委针对今年新出台的地方性法规《陕西省优化营商环境条例》进行考试命题。9月26日，省委普法办在全省各级机关组织进行了模拟考试；10月10日、11日两天正式考试后，还将在10月18日、19日针对因故未参加考试的人员进行补考。

编辑： 李媛