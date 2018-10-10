甜！临潼石榴今日开售 5条线路供市民观景采摘

5条线路供市民观景采摘。

西部网讯（记者 刘望 通讯员 杨昆）今天（10月10日）上午，拥有2000多年的栽植史的临潼石榴正式开售，4家企业经过竞拍收获了相应的石榴鲜果。同时，主办方还组织石榴评优品鉴、石榴风采展示、物流政策宣讲、电商销售分享等一系列活动，拓展销售渠道，增加果农收入。

临潼石榴品质优良，果大皮薄，汁多味甜，先后荣获国家地理标志保护产品认证以及多项农业和果业大奖。目前，临潼石榴栽植面积超过10万亩，年产石榴鲜果约8万余吨，拥有大红甜、净皮甜、三白甜等多个石榴品种。区内现有石榴加工企业5家、石榴生产销售企业和专业合作社30余家，知名石榴品牌15个。

据主办方介绍，今年，临潼设置龙河石榴生态谷、石榴红科技生态园、芷阳石榴生态山庄、新华石榴生态谷、秦唐大道设置观景采摘线路5条，在20个石榴标准园开展采摘选购活动，同时取缔了马路市场及游售兜售行为，在区内设置石榴产地销售市场3个，规范石榴销售管理，确保市民游客物美价廉、品质优良的临潼石榴。

临潼石榴今日开售。

据了解，2017年临潼石榴完成销售额9亿多元，石榴价格每公斤上涨1元以上，今年临潼继续邀请果业企业、全区工商注册的40多家电商企业、种植大户、物流企业、采购商等石榴产销方参加，通过互联网对石榴进行线上线下销售，让果农得实惠。

石榴由汉代张骞出使西域而引进栽植，见证了古丝绸之路文明、唐华清宫贵妃赐浴亲植石榴等众多历史。同时，石榴花是西安市的市花，有热情、开放、包容等多方面的美好寓意，是西安、临潼对外形象的一张靓丽名片。

编辑： 刘望