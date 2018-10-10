陕西今年第三季度平均薪酬3155元 低于个人期望水平

陕西市场薪酬供需走势情况及关中、陕南、陕北三地薪酬供需情况。
西部网讯（记者 李媛）记者今天（10月10日）从陕西省人才交流中心获悉，《全省主要人力资源市场现场招聘和网络招聘观察点报告》近日出炉，2018年三季度用人单位提供的平均薪酬为每月3155元，求职个人期望薪酬为每月3289元，薪酬供需差距为134元。关中地区薪酬供给水平低于陕南陕北。
人力资源市场用人需求有所回落
今年三季度，用人单位进入现场招聘会的热情有所减退，市场活跃指数低于去年同期水平。市场用人单位数和投放职位数均有回落，市场需求低于去年同期水平，这也是今年以来季度数据首次同比出现下降。现场会招聘单位1.61万家次，投放职位数22.85万个，同比分别减少4.3%和4.74%。
与现场招聘相比，招聘网站用人需求相对较为活跃。三季度网站新增会员单位2.53万家，同比增加0.14万家，增长5.86%；网上发布职位数26.05万个，同比增加3.57万个，增幅为15.88%。网上招聘与现场招聘需求“一增一减”，保证了我省整个人力资源市场需求较为稳定，吸纳就业的能力依然较强。
进入市场招聘的单位中，国有企业和外资企业数量同比双双有所增加，用人意愿较强。三季度进入市场的国有企业占到市场需求总量的8%，同比增长了44.87%，增幅最大。其次是外资企业，同比增长了7.32%。民营企业和个体工商户数量有所减少，同比分别减少了6.63%和13.3%。
国有企业和外资企业数量的增长，成为市场上规模以上企业增加的主要原因。在参加招聘的用人单位中，员工人数在301-1000人的企业占比位居第二，占到市场需求总量的35.12%，同比增幅也最大，增幅为1.96%。员工人数在50人以下的小微企业同比减幅最大，减少19.11%，也反映出市场中民营企业和个体工商户数量同比有一定减少。
教育等新型服务业需求较去年增长89.91%
三季度用人需求量排在前十位的行业依次是制造业、批发零售业、住宿餐饮业、教育、建筑业、居民服务和其他服务业、信息传输计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业和房地产，占到需求总量的85.81%，行业需求集中度与去年（83.73%）相比略有提高。
与去年同期相比，制造业用人需求增加了6.59%，居民服务业和其他服务业、教育等新兴服务业需求分别增加了20.44%和89.91%，这两个行业在需求前十位行业中增幅最大；信息传输计算机服务和软件及金融业需求略减6.43%和9.88%；房地产和建筑行业需求则分别减少了22.17%和11.1%。
三季度现场招聘和网站招聘人数均有减少。进入现场招聘会的求职个人为20.67万人次，同比减少2.24万人次，减少9.8%。网上个人新增简历66.9万份，同比减少了6.32万份，减少8.63%。现场招聘求人倍率为1.11，同比基本持平，说明人力资源市场上供需两侧增减趋势基本一致，没有明显的供需背离情况出现，有效保证了整个就业形势的稳定。供给指数为91.84，略低于去年同期水平。
有一定工作经验的求职人才比重较大，求职心态较为务实。统计显示，三季度初次就业人员数量同比减少了37.91%，而在业和失业人员数量则同比增加了6.25%和2.94%。有工作经验的求职人才求职心态较为务实，有40.45%的求职个人表示，对用人单位的性质没有要求，持有此类心态的求职个人同比增长了94.85%。
关中地区薪酬供给水平低于期望水平
三季度用人单位提供的平均薪酬为3155元/月，与去年同期相比，增加了102元；求职个人期望薪酬为3289元/月，同比增加了156元；薪酬供需差距为134元。
从全省范围看，就业地距离西安越远，用人单位和求职个人对薪酬的定位就越高。关中地区薪酬供给水平低于陕南陕北，供给水平低于期望水平，供需差距为181元/月，说明关中地区的人才集中度相对较高，用人单位的薪酬议价能力相对较强；陕南、陕北地区薪酬供给水平已经高于个人预期水平，这与陕南、陕北地区求人倍率高于关中地区，用人单位招聘压力大有关，尤其是陕南地区薪酬供需水平都有较大幅度的攀升，同比分别增加了73.98%和9.29%。
编辑： 李媛
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