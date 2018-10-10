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省气象局继续发布霜冻蓝色预警 局地低温仍在0℃以下

时间：2018-10-10 15:02:42  来源：西部网-陕西新闻网  

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省气象局继续发布霜冻蓝色预警 局地低温仍在0℃以下

陕西省气象台10月10日11时00分继续发布霜冻蓝色预警：预计未来24小时内榆林、延安、咸阳北部局地地面最低温度仍在0℃以下。

 陕西省气象局发布霜冻蓝色预警，陕北最低气温基本都在0℃以下。

昨日（10月9日）陕西省气象台发布了霜冻蓝色预警，延安发布了霜冻蓝色预警信号12期，渭南发布了大风蓝色预警信号2期，镇巴发布大雾橙色预警信号1期。

陕西省气象局继续发布霜冻蓝色预警 局地低温度仍在0℃以下

陕西省气象台10月10日11时00分继续发布霜冻蓝色预警：预计未来24小时内榆林、延安、咸阳北部局地地面最低温度仍在0℃以下，对农业将产生影响。

防御指南：

1.政府及农林主管部门按照职责做好防霜冻准备工作；

2.对农作物、蔬菜、花卉、瓜果、林业育种要采取一定的防护措施；

3.农村基层组织和农户要关注当地霜冻预警信息，以便采取措施加强防护。

12日全省云量增多 局地有小雨

今天晚上：陕北晴天，关中、陕南晴天间多云。

11日：陕北晴天间多云，关中多云间阴天，陕南晴天转多云。

12日：陕北多云间阴天，榆林北部有小雨，关中东部、陕南东部多云间晴天，关中西部、陕南西部多云间阴天，宝鸡西部、汉中西部有小雨。

13日：全省阴天间多云，关中西部、陕南西部有小雨。

14日：全省多云间阴天，陕北部分地方有小雨。

15日：榆林小雨转多云，延安、关中、陕南阴天转多云。16日：全省多云。后期天气趋势（17-19日）：17-19 日全省大部云量较多，陕北北部、陕南西部有小雨。

 

编辑： 王瑜

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