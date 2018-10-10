陕西将严打车辆假牌套牌假证 多部门严查网上买售行为

此前查获的假车牌。

西部网讯（记者 刘望）记者从陕西省公安厅交警总队获悉，自10月10日至12月31日，全省将开展打击假牌套牌假证违法行为专项行动。

5类车辆成为整治重点

1．群众举报的假牌套牌车辆；

2．路面执勤执法活动中发现的假牌套牌车辆；

3．一年内2次以上补办机动车号牌记录的车辆；

4．各地研判比对确定的假牌套牌嫌疑车辆；

5．被列入公安交通管理集成指挥平台部级重点车辆“黑名单”数据库的假牌套牌嫌疑车辆；

专项行动瞄准网络平台制售假牌证

公安部门将集中整治群众反映强烈的假牌套牌假证违法行为；清除互联网平台制售假牌证信息，清查制假源头；建立健全常态长效治理机制，形成严管氛围，遏制假牌套牌假证违法行为多发态势。

各级公安交管部门将深入辖区二手车交易市场、停车场、车辆修理厂、报废车回收企业、汽车美容装饰网点排查，对长期在本地行驶的外地豪华车辆、车牌与车明显不符车辆、“旧车新牌”“新车旧牌”车辆，逢疑必查。

公安交管部门会同相关警种、部门打击制假售假窝点和售卖伪造牌证、变造号牌工具、翻牌器、可拆卸车牌架、号牌贴、挡牌罩等非法物品的网络平台。协调邮政管理部门加强对快递企业监管，督促其履行收寄验视责任，对非公安交管部门交寄的或没有合法来源证明的车辆牌证，一律不得寄送。

各地将对查处的假牌套牌违法行为将推送“信用中国”网，实施联合惩戒。对出租车、网约车、军车假牌套牌问题，将通报相关部门加强源头治理。

全省各级公安机关部门将依法严处假牌套牌假证违法行为，严格落实罚款、拘留处罚和记分措施，构成犯罪的一律追究刑事责任。对车辆有盗抢、走私嫌疑的，一律移交刑侦、海关缉私部门立案查处。对使用假牌套牌期间发生的交通违法行为，要在查明事实基础上，责令违法行为人全部依法接受处理。

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《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条 第一款“伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的，由公安机关交通管理部门予以收缴，扣留该机动车，处十五日以下拘留，并处二千元以上五千元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

第三款“使用其他车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志的，由公安机关交通管理部门予以收缴，扣留该机动车，处二千元以上五千元以下罚款。”

《陕西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第九十五条第一款“伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的，由县级公安机关处十五日以下拘留，并由县级以上公安机关交通管理部门予以收缴，扣留该机动车，处五千元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

第三款“使用其他车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志的，由县级以上公安机关交通管理部门予以收缴，扣留该机动车，处三千元罚款。”

编辑： 刘望