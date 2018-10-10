西安交大举行留学生开学典礼 662名国际新生接受入学教育

西安交通大学为2018级来华留学生举行开学典礼。
2018级662名留学生来自美国、意大利等88个国家和地区。
西部网讯（记者 彭芬） 借助丝绸之路大学联盟平台，西安交大持续加深与世界一流大学交流与合作，2018级留学生规模再创新高，共有来自包括美国、意大利、俄罗斯、巴基斯坦、哈萨克斯坦等88个国家和地区的662名国际留学生报道注册。今天（10月10日）上午，西安交通大学为2018级来华留学生举行了开学典礼。
西安交大副校长席光代表全体师生员工对留学生表示热烈欢迎，感谢留学生们选择了中国、选择了西安、选择了交大。他希望留学生们成为语言文化学习的践行者、专业学习的佼佼者、跨文化的交流使者，在美丽的西安交大开启梦想、扬帆远航。
西安交大研究生院、基础医学院、能动学院以及航天学院的相关负责人对来自世界各地的留学生表示欢迎，希望留学生们能够深入感知中华文明的独特魅力，充分利用学校的优质资源，努力提高专业素养，实现自己的梦想。
来自巴基斯坦的留学生埃琳娜与来自哈萨克斯坦的提玛来分别代表新老留学生发言，他们表示将努力学习，成为国家间的友好使者。
本次开学典礼分为开学仪式和入学教育两部分，在下半场，西安交大特邀请西安市公安局出入境管理处的警官详细介绍了我国对留学生的相关规定，包括留学生签证、居留许可申请、住宿登记、护照遗失、损坏的补领、换发等问题，以及留学生校外住宿、务工、宗教信仰等方面的条款。
本次开学典礼工作语言为英语，以确保所有留学生能够真切感受到交大的温暖及老师的谆谆教诲。目前，西安交大在校留学生达2700余人，全体教职工将竭尽所能提供服务与帮助，帮助他们度过愉快的留学生涯。
编辑： 王瑜
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