省教育厅与中国银行陕西省分行签约 合力推进教育扶贫

10月9日，陕西省教育厅与中国银行股份有限公司陕西省分公司在西安签署合作协议。

10月9日，陕西省教育厅与中国银行股份有限公司陕西省分公司在西安签署合作协议。

西部网讯（记者 彭芬） 为迎接全国第5个扶贫日，作为全国扶贫日陕西省教育扶贫系列活动之一，10月9日，陕西省教育厅与中国银行股份有限公司陕西省分公司在西安签署合作协议，共同推进我省教育扶贫和教育事业发展。

陕西省教育厅厅长王建利表示，中国银行陕西省分行近年来通过加大金融支持力度助力教育脱贫攻坚，在国家助学贷款、商业助学贷款、在我省咸阳市4个县开展定点教育扶贫工作等方面做了大量工作，取得了显著成绩。王建利要求，各级教育部门和学校要管好、用好每一笔慈善捐款，让捐助企业放心、让捐赠人放心。要在全省教育系统大力弘扬社会正能量，使受益的学子和学校深切感受到慈善的力量和温暖，并将慈善理念根植在他们的信念之中，使得慈善代代相传。

中国银行陕西省分行行长吴敏表示，2000年开始，中国银行陕西省分行把握国家高等教育扩招的重大战略机遇，在综合性融资、国家助学贷款、商业助学贷款、智慧校园建设和校园一卡通等方面累计投资近65亿元，助力陕西教育事业发展。本次签约是双方广泛开展多领域、多层次全面合作的新起点，将为我省建设成为教育强省作出更大的贡献。

下一步，陕西省教育厅与中国银行股份有限公司陕西省分公司将在教育对外开放、高等教育人才培养、大学生就业创业、高校学生资助、高等教育改革发展等方面开展合作，并建立了相关合作机制。

编辑： 王瑜