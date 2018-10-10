省教育厅与中国银行陕西省分行签约 合力推进教育扶贫

10月9日，陕西省教育厅与中国银行股份有限公司陕西省分公司在西安签署合作协议。
10月9日，陕西省教育厅与中国银行股份有限公司陕西省分公司在西安签署合作协议。
西部网讯（记者 彭芬） 为迎接全国第5个扶贫日，作为全国扶贫日陕西省教育扶贫系列活动之一，10月9日，陕西省教育厅与中国银行股份有限公司陕西省分公司在西安签署合作协议，共同推进我省教育扶贫和教育事业发展。
陕西省教育厅厅长王建利表示，中国银行陕西省分行近年来通过加大金融支持力度助力教育脱贫攻坚，在国家助学贷款、商业助学贷款、在我省咸阳市4个县开展定点教育扶贫工作等方面做了大量工作，取得了显著成绩。王建利要求，各级教育部门和学校要管好、用好每一笔慈善捐款，让捐助企业放心、让捐赠人放心。要在全省教育系统大力弘扬社会正能量，使受益的学子和学校深切感受到慈善的力量和温暖，并将慈善理念根植在他们的信念之中，使得慈善代代相传。
中国银行陕西省分行行长吴敏表示，2000年开始，中国银行陕西省分行把握国家高等教育扩招的重大战略机遇，在综合性融资、国家助学贷款、商业助学贷款、智慧校园建设和校园一卡通等方面累计投资近65亿元，助力陕西教育事业发展。本次签约是双方广泛开展多领域、多层次全面合作的新起点，将为我省建设成为教育强省作出更大的贡献。
下一步，陕西省教育厅与中国银行股份有限公司陕西省分公司将在教育对外开放、高等教育人才培养、大学生就业创业、高校学生资助、高等教育改革发展等方面开展合作，并建立了相关合作机制。
编辑： 王瑜
娱乐毛阿敏演唱的《光荣与梦想》（赵麟曲）、《同一首歌》（陈哲词/孟卫东曲）也影响至今。10-10
娱乐小丰提到，音乐类选秀之所以一直在综艺节目中存在，最基本的还是因为其很低的门槛接纳了最大数量的受众。10-10
娱乐正如海报中“看故宫活起来，解锁你的创新力”，节目让故宫不再局限于宫墙之内，被更多年轻人“带回家”。10-10
娱乐高质感的黑白影像、充满细腻情感的情感故事，再加上该片在今年威尼斯电影节上的高口碑，让《罗马》成为今年奥斯卡最有力的竞争者。10-10
娱乐经历过这场日以继夜的鏖战后，每一个在舞台上留下过足迹的战士都能回头骄傲的对家人、朋友介绍“这就是说唱”。10-09
娱乐在规范影视行业税收秩序工作中，对发现税务机关和税务人员违法违纪问题，以及出现大范围偷逃税行为10-09
娱乐由四川卫视原创出品的一档大型音乐故事秀节目第五季《天籁之音·中国藏歌会》将于10月11日隆重回归。10-09
娱乐在张艺兴生日当天，除了粉丝、合作伙伴、媒体们发声祝福外，他还收到了一票来自圈内好友们的生日祝福，据统计多达34名明星好友。10-09
娱乐最终，在专业评审投票环节暂时领先的旦增尼玛最终得到了137分，成为2018《中国好声音》的年度冠军，而李健导师也成为新科冠军导师。10-08
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”10-07
娱乐无论从事历史剧创作还是现实题材创作都应具有史诗情怀，在讲好中国故事中彰显当代价值，发掘史诗品格，这是写作者应有的担当。10-07
娱乐剧中既有蒋雯丽、倪大红、田海蓉、乔大韦等人的精彩演绎，更有李光复、郝金明、武笑羽等一众老中青演技派，真正做到了制作精良，表演精湛。10-07