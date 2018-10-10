陕西质监公布6大类产品抽查结果 卫生纸等合格率达100%

陕西省质监局召开2018年第3批产品质量监督抽查结果发布会。
西部网讯（记者 马晴茹）今天（10月10日）上午，陕西省质量技术监督局召开2018年第3批产品质量监督抽查结果新闻发布会。记者从会上了解到，此次监督抽查产品涉及日用及纺织品、轻工产品、建筑和装饰装修材料、机械及安防产品、农业生产资料、电工及材料产品共6大类产品，其中校服、卫生纸、汽油机油等16种产品合格率为100%。
据了解，按照2018年年初制定的监督抽查计划，陕西省质量技术监督局组织开展了第3批省级产品质量监督抽查。同时开展了输水管等4种工业产品生产许可证取消发证产品质量专项监督抽查。
此次监督抽查产品涉及日用及纺织品、轻工产品、建筑和装饰装修材料、机械及安防产品、农业生产资料、电工及材料产品共6大类24种产品。共抽查生产企业254家，抽取样品410批次，经检验，合格样品399批次，样品总体合格率为97.32%。
对于输水管等4种产品专项共抽查生产企业84家，抽取样品106批次。经检验，合格样品102批次，样品总体合格率为96.23%，4批次产品不符合本次监督抽查标准要求。
现场陈列的部分抽查样品。
记者现场了解到，校服、卫生纸、纸巾纸、柴油机油、汽油机油等16种产品合格率为100%；服装等6种产品合格率居于90%至99.9%之间；合格率在70%至89.9%之间的产品有课业簿册、合成树脂乳液外墙涂料2种产品。
下一步，省质监局将要求各相关市局对不合格企业及时开展处理工作，下达限期整改通知书，落实整改措施。对抽查中发现产品质量不符合国家强制标准的，依法责令企业停止生产销售不合格产品，按照有关规定监督销毁或做必要的技术处理。整改完成并提交复检申请后，处理部门负责安排企业整改后的产品复检。
目前，陕西省质监局正在组织开展对电热毯、门窗用未增塑聚氯乙烯型材、沙发、等5种产品120批次的产品质量监督抽查工作。同时，对建筑轻质隔墙条板、原生镁锭、坯布、播种机械等4种遴选产品开展产品质量专项监督抽查。
为确保安全，同时组织开展烟花爆竹、防火门、消火栓箱工业用甲醇、溶解乙炔、硫酸、危险化学品包装物、危险化学品罐体等8种产品开展产品质量专项监督抽查，以促进行业整体质量水平的不断提高，给消费者创造放心满意的消费环境。
编辑： 马晴茹
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