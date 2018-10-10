陕西景区门票降价调查：门票降价促进景区转型升级

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王晔军 侯强）刚刚过去的十一长假，在国家相关政策引导下，国有景区带头降低门票价格，获得了市场和游客的好评。那么，作为旅游大省的陕西，国庆假期期间有多少个景区降价？旅游人数和往年相比有什么变化？门票价格降低了，服务情况又是什么？来看记者调查采访。

小周是来自北京的一名游客，来陕西旅游之前，原计划只去一下华山、兵马俑、法门寺等景区，得知陕西一些景区门票降价后，和朋友又到华清宫等景点游玩。

记者：“你买的门票价格是多少钱？”

北京游客小周：“120元。”

小周的朋友：“有一些优惠的，还是有一些福利，可能价格降低，会吸引更多的游客来这边参观。”

据了解，国庆期间，陕西省有84个国有景区门票降价。其中，华清宫景区原来在旺季门票价格为150元，降价后为120元，降价幅度为20%。

河北游客：“过去门票高，开支大，不敢出去，花费太大，现在省钱了。”

四川游客：“我觉得这个是给我们老百姓创造了一个机会，多看看我们国家的历史，让我们更愿意来。”

截至10月4日，十一假期到华清宫旅游的游客达到23万人次左右，游客人数和营收比去年同期增长40%。据了解，游客增加的原因除了今年假期天气较好，陕西旅游营销工作做的好之外，与景区门票下降也有一定的关系。

陕西华清宫文化旅游有限公司总经理姚新垣：“释放了旅游的总需求，这个量增长了，目前呈现出一个释放的状态。”

记者了解到，“十一”黄金周前夕，陕西省华山、秦始皇帝陵博物院、华清宫、法门寺、大雁塔等一批国有旅游景区门票价格下调，降价幅度基本都在10%至20%之间。

陕西省物价局服务业价格处调研员马京敏：“这次降价的景区涉及到85家，其中80家景区实行了降价，5家实行了免费开放。”

按景区等级统计，在84个降价景区中，5A级8个、4A级37个、3A级及以下的39个。其中，华山景区旺季门票价格由原来的180元降为160元，华清宫景区由150元降至120元，法门寺景区由120元降至100元。按降价景区2017年购票人数计算，年减少游客门票支出约3.7亿元。

马京敏：“这次我们主要根据国家的要求，各地现行的价格水平较高的国有景区为重点，切实降低偏高的门票价格，充分体现国有景区的公益属性，推进旅游业供给侧结构性改革和高质量发展，然后促进大众旅游消费，增强人民群众的获得感。”

相关负责人说，门票收入是陕西省乃至全国很多景区收入的主要来源，但是，过高的门票价格则会限制游客数量，使一些游客望门票价格而却步。

游客：“有些地方门票价格太高了，想去玩，去了四五个人，光门票就上千块。”

位于蓝田县的王顺山国家森林公园是国家4A级景区，2016年蓝田县对本县所管的景区实行免费旅游，当时很多人对此并不理解，经过这几年的运行，潜在的旅游经济开始显现了出来。

蓝田县旅游发展委员会副主任许少英：“在2015年，我们全县的旅游接待量也就是300多万人次，全县所有的旅游景区门票收入也就是500万元，2016年全年接待游客突破1600万人次，实现旅游综合收入是35亿元。到2017年，接待游客数量突破3000万，旅游收入达到70个亿。”

陕西省社科院文化旅游教研部主任张燕：“降低门票价格，表面看或者短期看，是影响一定的经济收入，景区的收入，但是不会长期影响，门票降价反而会带动我们游客的重复旅游，会加大旅游的经济收入，会延长旅游产业链。”

采访中，不管是旅游景区的管理人员还是游客，都认为景区门票价格降低是大势所趋，但是价格降低，会不会出现服务水准下降，游览项目缩水呢？作为5A景区，法门寺佛文化景区为了提升服务水准，新推出了十项免费体验活动，增加景区的美誉度。据介绍，十一假期期间，法门寺佛文化景区入园人数16.9万人次，同比增长7.98%。

陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司执行董事代昕：“让全国各地乃至全世界来的游客能够在法门寺景区体验到更好的文化内容，更好的文化体验度，提供给他们一个更好的服务。”

采访中记者了解到，十一假期期间，陕西省许多景区都推出了许多针对游客的服务，景区员工都是全员上班，坚守在岗位上。

太白山景区管委会太白山营销宣传中心副主任梁超：“门票降价，服务绝对是不能降的。”

采访中记者了解到，从当前整个旅游业发展环境来看，景区门票价格降价、低价甚至免费的方向，既反映了政府的政策导向和广大人民群众的呼声，也是旅游业发展模式转型的直接体现。那么，如果不靠门票，景区以及当地旅游业如何升级转型呢？

陕西省社科院文化旅游教研部主任张燕：“降低门票价格，表面看或者短期看，是影响一定的经济收入，景区的收入，但是不会长期影响，它（门票降价）反而会带来我们游客的重复旅游，会加大旅游的经济收入，会延长旅游产业链。”

张燕表示，景区做优服务，减少对门票的依赖，从而带动全域旅游是大势所趋。除此，景区要做精做好做长产业链，以更独特的旅游文化吸引更多的游客。这一方面，华清宫景区做了较好的探索。

这是华清宫景区推出的大型实景影画《12·12》，它真实地再现了发生在华清宫景区的西安事变这一历史事件，高科技的声光电设备以及多媒体投影技术给游客带来了新的体验，十一假日期间，吸引了数万名游客。

姚新垣：“去年的门票收入在我们整体的收入中占到60%多一点，我们演艺占到了24%，还有其他的文创，酒店能占到12%，那么今年的话，我们的非门票经济收入能够接近5:5。”

记者：“就是说门票收入要由原来的60%下降到50%？”

姚新垣：“对，景区门票降价实际上是倒逼国有景区转型升级，逐步摆脱对门票的依赖。”

记者了解到，国庆假日期间，陕西旅游接待人数及综合收入再创新高。国庆假期全省累计接待境内外游客7002.33万人次，同比增长24.22%，其中境外游客16.96万人次，同比增长15%；旅游总收入达393.93亿元，同比增长33.08%。

景区门票降价，不管幅度大小，反映出的是旅游产业发展的一种态势，也体现出景区转型升级、延长产业链条的科学谋划。但不管是哪种方式，重要的还是要提升旅游服务质量，增强景区的核心竞争力。祝愿旅游大省陕西能不断做强旅游品牌，推动陕西旅游产业走上健康和可持续发展之路。

编辑： 辛超