拉客不打表还随意加价 武功一的哥违规经营被责令停运

10月9日，8条网友留言有回复。

西部网讯 武功县出租车司机不打表坑人、大荔县大蒲公路施工无故停滞、中国人保秦都支公司拖欠工资……10月9日，武功县交通运输局、大荔县交通运输局、咸阳市金融工作办公室等8个相关党政部门回复了8条西部网网友留言。

武功一出租车司机拉客不打表

被行政处罚200元

2018年9月26日，网友“风一样的女子”反映称，武功县玉祥出租车公司车牌号为陕DS2063的出租车，雨天故意坑乘客，上车不打表，开口漫天要价，武功县城内五元起步，故意加价两元，中途还把乘客赶下车，没有任何服务意识。希望相关部门能够处理。

武功县交通运输局回复：经调查，网友反映车牌号为陕DS2063出租车不使用计价器以及多收乘客2元的违规经营行为属实。依据《出租汽车经营服务管理规定》，我局属单位县道路运输管理所已对武功玉祥出租汽车有限公司陕DS2063出租车给予了200元的行政处罚，并责令武功玉祥出租汽车有限公司对陕DS2063出租车停运两天、对驾驶员进行批评教育，并且作出书面保证。

大荔大蒲公路施工无故停滞

目前已复工

2018年9月21日，网友“受害者”反映称，大荔县大蒲公路自开工建设以来各项工作进度十分缓慢，近期更是停工。工程进度根本谈不上正常施工，沿线周边村镇群众生产生活饱受其害，苦不堪言。加之现阶段正值我县特色时令水果“长生不老果翠冬枣”成熟上市销量旺季，已经出现滞销问题，无法将成熟的冬枣运输耕地，进入市场。更连累无辜的孩子上学出行受困原地，不能进入校园。尤其是遇有连续数日阴雨连绵天气，现路段状况根本不能通行，只能眼看着农民辛苦一年的劳动成果毁于一旦，着实让人心急如焚。希望有关职能单位尽早督促处理，早日帮群众解决出行难问题，翘首以盼。

大荔县交通运输局回复：大荔县城至蒲城龙阳公路工程，起点位于大荔县南黄村接S108，向西下穿大西高铁及韦罗高速，终点止于龙阳镇南街道十字路口，与S313相接。全长20.935公里，其中大荔段11.376公里。该工程自2018年2月23日县政府第一批重点项目开工以来，基本建设顺利，计划于2018年11月底主体建成通车。

今年，一是由于近期雨季较多，一层结构层交验完后未达到养生龄期抢抓雨季施工会影响路基的整体强度；二是由于建设市场受环保影响，原材料紧缺，施工中需要的砂子、石灰、砂砾石、碎石等严重缺乏，导致工期滞后，影响了整体施工进度。目前工地已复工，我们将加快项目建设进度，争取早日通车造福群众。

中国人保秦都支公司拖欠工资

拖欠佣金已全部结算

2018年9月10日，网友“爽歪歪”反映称，从今年的5月份到现在，中国人民财产保险秦都支公司的经理一直以各种理由不发工资，一直在回避推脱。希望相关部门关注，解决拖欠工资问题，给出合理的说法。

咸阳市金融工作办公室回复：经查，中国人民财产保险股份有限公司咸阳市秦都支公司因内部管理原因，确有暂扣某营销人员佣金的情况。9月26日，中国人民财产保险股份有限公司咸阳市秦都支公司已向该营销人员如数结算5至7月佣金共计6810元。针对中国人民财产保险股份有限公司咸阳市秦都支公司的佣金管理问题，咸阳市保险行业协会已责成该公司严格执行公司佣金管理规定，按时、全额向营销人员发放佣金，杜绝此类事件再次发生。

如需查阅更多回复，请点击>>>

10月9日有回复：武功县交通局等单位答复8条留言

扫二维码进行留言

编辑： 辛超