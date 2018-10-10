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非法“鳌太穿越”行为屡禁不止 上百名驴友被处罚劝返

时间：2018-10-10 08:54:47  来源：西部网-陕西新闻网  

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非法“鳌太穿越”行为屡禁不止 上百名驴友被处罚劝返

10月9日，记者从陕西太白山国家级自然保护区管理局了解到，自去年保护区开展集中整治非法“鳌太穿越”行动以来，已经拦截劝返驴友110余人次，处罚11人。

鳌太线上驴友丢弃的便携式煤气罐

西部网讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 刘香妮）纵贯秦岭鳌山与太白山之间的“鳌太线”是国内最艰难的徒步线路之一，吸引着不少驴友前往挑战探险。近年来，部分户外运动爱好者在网站论坛、微信等多个平台公然发帖，擅自非法组织“鳌太穿越”等活动，随意进入太白山自然保护区核心区，严重破坏了秦岭高山区脆弱的生态环境，人员伤亡事故也逐年上升，造成不良社会影响。

10月9日，记者从陕西太白山国家级自然保护区管理局了解到，自去年保护区开展集中整治非法“鳌太穿越”行动以来，已经拦截劝返驴友110余人次，处罚11人。

编辑： 刘璞华

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