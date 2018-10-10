追风少年绿茵场上尽驰骋 西安青少年校园足球联赛决赛开赛

10月9日下午，“绿地杯”西安市青少年校园足球联赛2017-2018年度市级决赛在西安高级中学正式拉开帷幕。

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西安高级中学内丰富的足球元素。

西部网讯（记者 李卓然）10月9日下午，随着主裁判一声哨响, “绿地杯”西安市青少年校园足球联赛2017-2018年度市级决赛在西安高级中学正式打响。陕西省教育厅副巡视员韩忠诚、西安市副市长方光华共同为本次大赛开球。

据了解，本次赛事由西安市青少年校园足球工作领导小组办公室主办，是西安市校园足球联赛自举办以来又一场参与广泛，规模超前的市级校园足球大赛。据统计，今年参赛的队伍共计16支，包括第一次参加比赛的国际港务区和高新区，运动员约1500多名，场次达到200多场。

双方队员在绿茵场上激烈角逐。

今年的校园足球联赛分为中心赛区和郊区县赛区，中心赛区包括新城区、碑林区、莲湖区、未央区、雁塔区、灞桥区、高新区和西咸新区沣东新城。郊区县赛区包括长安区、临潼区、阎良区、高陵区、鄠邑区、蓝田县、周至县和国际港务区。

每个区县选派1支小学代表队参赛（预赛冠军代表队），共计16支，初中组选派男、女各1支代表队参赛（预赛冠军代表队），共计32支队伍、高中组选派男、女各1支代表队参赛（预赛冠军代表队），共计32支队伍。除高中组代表队采用11人赛制外，其它代表队均采用8人赛制。

陕西省教育厅副巡视员韩忠诚、西安市副市长方光华与球员们合影。

多年以来，西安市把发展校园足球运动作为足球素质教育，深华学校足球教育改革的重要举措，不断加强组织领导，完善保障机制，强化师资培训，创新联赛制度，全市校园足球广泛开展，成效显著。目前，西安市共创建全国校园足球特色学校173所，建立青少年高水平足球训练基地15个，校内竞赛、校际联赛、区县联赛和市级决赛校园足球竞赛体系初步建立。

另据介绍，西安市今年继续将电视转播镜头对准校园足球联赛，广大观众可以通过电视和新媒体平台观看精彩的学生足球赛事。比赛现场还将设计丰富的足球元素和活动环节，如西安校园足球学生解说联盟、球星合影人偶、啦啦操展示等，真正打造足球嘉年华盛宴。西安教育电视台还将推出特别栏目《奔跑吧少年》第三季，以独特的专业视角宣传本届大赛，在西安市形成人人关心校园足球，学生积极参与校园足球的浓厚氛围。

编辑： 谢卓