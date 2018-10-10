西安长安区出租车拼座拒载屡遭投诉 整改多次沉疴依旧

长安区的出租车。（资料图）

西部网讯（记者 刘望） 10月8日，西安长安区一出租车司机拒载拼座，欲殴打暗访记者的新闻引发了热议，许多网友讲述了自己在长安区打车时遭遇到的“难忘经历”。记者梳理西部网民生热线栏目相关信息后发现，有关长安区出租车乱象投诉频发。

【新闻回顾】

长安出租拼座拒载不打表 记者欲投诉竟遭司机飞踹

长安一出租车司机飞踹暗访记者 已被终生禁止从业

长安区出租车屡遭投诉 多次整改仍不见效果

记者梳理发现，长安区出租车因拒载、拼座、拒打表引起的司乘矛盾并不在少数。

今年3月，有网友投诉，23日晚乘车途径子午大道加气站时，司机加气时没有停表，司机拒绝减免乘客等待加气产生的费用，并且威胁将乘客拉回长安，态度恶劣。后经长安区出租汽车管理所调查核实，网友反映情况属实。

6月，有网友投诉，24日在长安区文苑中路，搭乘一辆长安区的出租车与司机协商走红绿灯少的路段，司机不同意，而且满嘴脏话，司机试图拼车失败后，态度又变得极其差，一路骂骂咧咧。后经长安区信息中心回复称，情况属实。

7月，有网友投诉，5日，学生乘坐出租车时，因误解了报价遭到驾驶员谩骂，驾驶员下车试图殴打学生，幸而被学校保安拦下。而后，长安区出租汽车管理所召集有关科室和出租汽车企业对驾驶员进行了职业教育。

近日，长安区一名在校学生反映，2015年入学时学校门口的出租车计价方式是按人头算，一人十元钱。如今，出租车计价方式依然是三年前的按人头收费，在节假日还会坐地起价，拒载拒打表，因此而发生争议时乘客往往会遭到威胁辱骂。

为此，长安区相关部门也不断出台新的管理办法，以图规范长安区出租车运营。

“长安区区出租汽车管理所已结合百日专项整治活动，在全区范围内进行集中整治，依法严厉查处出租汽车违法违规经营行为，净化出租汽车营运市场。”今年7月16日，长安区委回复网友留言时表示，长安区已经启动了出租车行业百日专项整治活动。

而就在百日整治期的80多天，长安区的出租车驾驶员就爆出拼座拒载不打表，甚至试图殴打暗访记者的新闻。

司机称收入少是拒载拼座的主因 呼吁同城同价

长安区出租车司机为何喜欢拼座、拒载、不打表？解决的办法又是什么？

据长安区出租汽车管理所统计，目前，长安区有注册出租车344辆，相比长安区主城区的人口来说，运力明显不足。“人多车少”这是出租车司机挑客拒载的主要原因之一。“以前，拒载的话罚款300-1000元，而现在我们直接是要求停运，停运的后果更为严厉，我们试图通过严管重罚来杜绝拒载的现象。”长安区出租汽车管理所工作人员说。

而部分出租车驾驶员则表示，随着近年来的发展，长安区的主城区已经和西安市的主城区连接起来了，税务、房地产、公交等领域业务已经逐渐打通，希望出租车之间同城不同价的隔阂也能早日打通。据了解，长安区目前的出租车运价为起步价5.5元/2公里，超出起步价的里程为每公里1.8元；而西安市主城区出租车起步价为8.5元/3公里，超出起步价的里程每公里2.2元。

“以5公里路程计算，长安出租车10.9元，西安市属出租车挣12.9元，差2元。每个班按25个座来算，一天就是50元，一个月就是1500元，谁不心疼这些钱？”长安区出租车司机李师傅说，正是因为这样巨大的收入差距，才导致一部分出租司机热衷于拼座或拒载，“如果长安出租能和西安市属出租车同城同价，就能减少大部分司乘矛盾。”

业内人士：出租车领域也应接受市场竞争

记者了解到，目前，西安市出租车管理的主要依据为2010年下发的《西安市出租汽车管理条例》。该条例第六条规定，阎良区、临潼区、长安区及各县交通行政管理部门主管本辖区出租汽车行业的行政管理工作，其所属的出租汽车行业管理机构负责本辖区出租汽车日常行政管理工作，并接受市出租汽车行业管理机构的监督指导。

按此规定，长安区物价局发文，要求从2016年3月起实施现有的计价标准。出租车管理部门的一名工作人员说，出租车管理部门对出租车运价没有决定权，“要么长安区物价局举行听证会进行调价，实行‘同城同价’。要么提请西安市人大修改《条例》，将长安区出租车的管理权移交给西安市出租汽车管理处，从法律层面实现‘同城同价’。”

“现在平均每天约有2000辆西安市属出租车在长安区活动，除了提价之外，让长安出租车在市区内享有同等运营权也是缓解司乘矛盾的一个办法。”这名工作人员说，“但这也不见得是好事，一旦提价和全城通跑，长安区出租车的价格不再有优势，客流减少的话收入可能还不如以前。”

“但是对乘客来说是个好事，所有的车都放在了同一起跑线上，乘客完全可以用脚投票。”这名工作人员补充道，“网约车能倒逼出租车提升服务品质，长安区的出租车也应该接受这种市场竞争。”

西安和长安两级执法部门展开不间断巡查

针对被曝光的“长安区出租车拒载拼车不打表”的情况，10月9日下午，长安区出租汽车管理所召集了区域内的出租车公司，对出租车营运的有关要求进行了重申和细化，要求公司召集所有驾驶员，学习西安市出租汽车管理条例和18项铁规。

西安市出租汽车管理处派员到长安区实地了解情况，执法人员先后对韦曲南地铁口、陕西师范大学长安校区进行执法检查。西安市出租汽车管理处要求市区各出租汽车企业将此事做为重点案例，对所有驾驶员开展针对性警示教育和培训，要求各企业和驾驶员引以为戒，举一反三，坚决杜绝此类事件发生。

近期，西安市出租汽车管理处将对严重违规、破坏行业形象的驾驶员开展专项打击，清除一批行业的害群之马，努力为市民提供良好的乘车环境。目前，西安市出租汽车管理处统一安排，执法人员正在对出租车集中的区域进行全天候的执法检查。

编辑： 刘望