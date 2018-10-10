城记·当下丨神木从昔日"煤城"到如今的文气正浓

俯瞰神木大剧院 摄影：Eye传媒工作室

西部网讯（记者 凌旎）“以前生源较杂，考好考坏一个样。现在我们身子正了，名气也正了，全市的家长都想让孩子来二中上学。作为老师，我们的骄傲那是相当的大！”在神木二中工作几十年的副校长杨有平说起改革开放40年来学校的变化，难掩激动。

巧的是，神木二中建校于1977年底，和我国改革开放时间脉络完全一致。40年来，一所学校由次到好，一座城市由困到兴，斗转星移，沧桑巨变，神木交上了一份优异的改革成绩单。

与此同时，神木的群众文化建设也在蒸蒸日上。从文化馆阵地建设到市民文娱基础设施的综合提升，这座“煤城”的文化气息越来越浓厚。

神木二中校长杨建中：教育改革，理念为先。摄影 赵薇丽

10任校长打造王牌“升学率”

听杨有平说，神木二中所在地之前是一片荒地，有一条长长的土坡，学校建成后没有围墙，学校也只有18个班。和其他领域不同，教育转型升级无法体现在一朝一夕。40年筚路蓝缕，10任校长革故鼎新，神木二中才有了如今的风貌。

据该校校长杨建中说，起初学校的困窘持续了很长时间，1996年才进行了大刀阔斧的改革。学校开始让女教师担任班主任，细化班级管理，并采取分年级管理办法，把教学责任落实到人。如此一来，老师之间有了竞争，教学质量明显提升。

到了2002年，时任校长进一步进行精细化管理，全市中考前10名基本出自神木二中。师资队伍越来越年轻化，老师学历水平全面提高。如今的神木二中共有64个班，六千多名学生，早已成为当地“升学率”的保障。

“我们学校是跟随神木一起发展起来的，由闭塞到开放的路虽然走的艰难，但改革让教育受益，让孩子们受益。在改革的道路上，我们不会停止。”杨建中说。

近年来，神木市委、市政府始终坚持将财政支出的80%和新增财力的80%用于民生领域，着力完善教育体系，十五年免费教育惠及城乡受到市民一致好评。记者从神木市教育局了解到，仅过去5年，神木累计投入教育经费90多亿元，发放各类资助资金1.7亿元，资助学生8万多名。

神木二中所有教室都配备了电子白板，教学条件较之前有明显提升。摄影 赵薇丽

放眼全省，神木全市中小学办学整体条件名列前茅。“三通两平台”、触控一体机、标准化课桌椅、宽带网络等现代化教育教学设施实现全覆盖，校园电视台、图书室、微机室等功能部室一应俱全，符合国家义务教育发展基本均衡合格县（市），神木市教育局也获评了“陕西省全面改薄工作先进集体”。

未来5年，神木还要新建中小学15所，新增学位25000个。在保障城区学校教育资源平衡的同时，建设智慧学校的计划将全面启动。神木的孩子们将享受互联网、大数据、人工智能技术联动的教学模式，在数字化的校园里学习知识，茁壮成长。

神木高家堡镇文化分馆馆长宁江虎：平凡的世界，不平凡的高家堡。摄影 赵薇丽

文化的种子在基层生根发芽

高家堡镇文化分馆馆长宁江虎，是镇域36个村子的文化精神领袖。一年多前，面对着这个文化空白地带，宁江虎心里想，一定要把这张白纸写满基层群众文化的乐章。

文化分馆覆盖了整个高家堡镇36个村，镇域人口两千多人，老人就占到80%。“老人多，办活动就难一点，要办他们喜欢的的活动，这样才能调动村民的积极性。”

为了丰富群众日常文娱生活，他想办法承办神木市的广场舞大赛。一时间，整个高家堡欢歌笑语不断；想组建一支表演队伍，他专门在文化馆“组装”起一个专业练歌房，来过的村民都说这简直就是豪华KTV；要过年了，宁江虎就邀请神木市文联来村里和村民一起写免费赠送的对联，写到最后镇上卖年货的商贩找上门来提意见，嫌自家对联卖不动。

高家堡镇文化分馆为村民准备的健身房，健身器材一应俱全。摄影 赵薇丽

高家堡镇文化分馆建设一年多，阵地不仅从无到有，还成为全省文化馆分馆的示范点。据神木市文化馆馆长刘香妮介绍，和高家堡镇分馆一样的分馆还有两家，分别在大保当镇和神木镇，承担着陕西省“总馆-分馆-基层服务点”总分馆制三级网络的试点工作，是各级文化馆站在县域公共文化服务体系建设发挥作用的重要一环。

刘香妮对记者说：“改革开放初期，神木的经济支撑还是煤炭，文化工作很清闲，老百姓更看重的是吃饱吃好。”2011年国家实施“三馆一站”免费开放政策后，文化馆迎来了最大的发展契机。从2003年的三极馆标准，到2014年，神木市文化馆成了国家验收的一级文化馆。”

“现在，市民在吃好吃饱的基础上，对精神文化的需求明显变大了。公共文化服务能否到达基层群众身边，关键在村级。”刘香妮说，实施文化馆总分馆制，打通了公共文化的“最后一公里”，推动了文化惠民项目与群众文化需求的有效对接，实现了优质公共文化资源向基层倾斜，从根本上消灭了公共文化服务的盲区和空白点。”

神木大剧院负责人白雄：善良微笑爱。这五个字是神木文旅集团的服务理念，更是在大剧院的工作者的心声。白雄希望艺术能够给神木人带来最纯粹的享受，传递善良，微笑和爱。摄影 赵薇丽

神木大剧院为传播艺术而生

2016年，神木大剧院落成。这座椭圆体的高端剧院让很多神木市民摸不着头脑，对现代剧院的功能也不甚了解。

怎么把人吸引来，怎么达到传播艺术的效果？负责人白雄想了很多办法。“建设之初我们将其定位为‘艺术孵化器’，我们担心国内外的古典乐市民一时无法接受，就和乐器培训班、教学辅导班合作，筹备书画展，还引进了电影院，用这些亲民的方式让更多市民走进大剧院，逐渐营造艺术氛围。”

一位市民告诉记者：“小时候神木有个大礼堂，我们经常去那看表演。长大后，我们有了大剧院，可以带着自己的孩子来感受高端文化。在这之前，想在神木看一场交响乐几乎是不可能的。”

这位市民说出了所有神木人的心声。没有传播的阵地，文化艺术很难“走进寻常百姓家”。为了整合文化、旅游资源，实施转型升级战略，神木市人民政府利用好神木大剧院、大礼堂等设施，通过政府购买公共服务等多种方式，继续开展形式多样的文化惠民、文化育民活动。

以此为抓手，神木加强了文化基础设施建设，完成文化馆装修改造，推进基层综合文化服务中心建设，加快公共文化服务设施信息化、标准化建设，促进公共文化服务便利化、均等化，不断丰富文化旅游内涵，挖掘和继承优秀传统文化、提升文化旅游产业硬实力，努力将文化旅游业培育成全市现代服务业龙头产业。

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