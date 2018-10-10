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40年•40城•40人丨陕西那么大 交通畅达不如出去看看

时间：2018-10-10 08:54:47  来源：西部网-陕西新闻网  

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40年•40城•40人丨陕西那么大 交通畅达不如出去看看

站在秦岭之巅看陕西，道路运输跨越发展的壮丽画卷正在徐徐铺展。

秦岭深山道路上的货运车辆。魏宝英 摄

西部网讯 高速自驾去看壶口瀑布的汹涌奔腾，高铁出行尝遍陕南农家美味，乘客运班线赏秦岭初秋美景……国庆假期，无数人奔波在路上看世界。而在路途畅达的背后，则是近40年来，陕西交通运输领域的快速发展历程。

在40年的历程中，陕西道路运输从重视加强道路运输，实行公路建设与运输发展“两轮驱动”，到实行“路运并举”，发展“大运输、大物流”，道路运输逐步由传统向现代、由粗放式向集约型迈进。

编辑： 刘望

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