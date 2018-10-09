“一带一路”建设这五年：陕西打造国际文化旅游中心

西部网讯（记者 苏静萌）10月9日，省委外宣办“陕西‘一带一路’建设五年成就”主题系列发布会进行第四场发布，省文化厅副厅长顾劲松，省政府外事办公室副巡视员李安军、省文物局副局长周魁英，省旅游发展委员会副巡视员孟宝民出席，结合各自单位实际，介绍陕西国际文化旅游中心建设总体情况，并回答记者提问。

丝绸之路艺术节促进沿线国家文化交流

顾劲松表示，五年来陕西省文化厅着力搭建“一带一路”国际交流合作平台，办好丝绸之路国际艺术节,使其成为国家“一带一路”文化工作的重要抓手和推动对外文化工作的重要平台，吸引着越来越多国家和地区参与其中。同时着力构建“一带一路”人文交流合作机制，抓好“今日丝绸之路美术创作”和“从长安到罗马文化交流演展”两大工程，并强化“部省合作”模式，精心打造“国风•秦韵”对外文化交流品牌。

与36个国家缔结“友城”关系

李安军表示，五年来陕西外事工作服务国家总体外交、服务“一带一路”建设大局、服务陕西经济社会发展。在“元首家乡外交”、国际友好城市建设、在外国在陕机构建设等方面取得了一定的成绩。

7处遗产点被列入“世界遗产名录”

“我国联合哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报的“丝绸之路：长安—天山廊道路网”项目被列入“世界遗产名录”，其中包括我省的7处遗产点。”周魁英在发表发言中提到。他说 五年来，陕西文物系统还积极联合相关单位配合“一带一路”倡议，积极与“丝路”沿线国家开展文物交流、考古发掘、科技合作、博物馆建设等合作，取得了初步成效。

打造国际文化旅游中心

“陕西是中华民族和华夏文化的重要发祥地之一，是文化旅游资源大省。”孟宝民表示，“一带一路”倡议提出并实践以来，陕西积极打造国际文化旅游中心，旅游业进入到黄金发展期，主要指标实现量质跃升，对推动全省新时代追赶超越发展发挥着重要的作用。特别是今年上半年全省接待境内外游客3.28亿人次，旅游总收入3076.43亿元，其中接待入境游客166.63万人次，国际旅游收入11.8亿美元。

编辑： 苏静萌