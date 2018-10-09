新闻频道 > 本网原创

2018供暖季即将到来 宝鸡供热管网开始注水试压

时间：2018-10-09 22:18:59  来源：西部网-陕西新闻网  

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

2018供暖季即将到来 宝鸡供热管网开始注水试压

记者从宝鸡市热力公司了解到，随着2018年供暖季的到来，宝鸡市热力公司计划从10月8日起，陆续对二次网进行注水、试压，具体时间以张贴在小区或单元门口的注水通知为准。

 
宝鸡供热片区网点。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）记者从宝鸡市热力公司了解到，随着2018年供暖季的到来，宝鸡市热力公司计划从10月8日起，陆续对供暖二次网进行注水、试压，具体时间以张贴在小区或单元门口的注水通知为准。

宝鸡市热力公司提醒，注水、试压期间各住户家中需留人配合，以免造成损失。遇到问题可以拨打24小时服务热线电话：3658058 2801112 2801113 2801114或者与各服务片区联系解决。

编辑： 刘璞华

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

2018世界文化旅游大会峰会在西安开幕

西影六十周年 众多电影大咖齐聚古城

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

微视频│陕西一分钟

全景

专题