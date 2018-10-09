2018供暖季即将到来 宝鸡供热管网开始注水试压

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）记者从宝鸡市热力公司了解到，随着2018年供暖季的到来，宝鸡市热力公司计划从10月8日起，陆续对供暖二次网进行注水、试压，具体时间以张贴在小区或单元门口的注水通知为准。
宝鸡市热力公司提醒，注水、试压期间各住户家中需留人配合，以免造成损失。遇到问题可以拨打24小时服务热线电话：3658058 2801112 2801113 2801114或者与各服务片区联系解决。
编辑： 刘璞华
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