西安工商服务不打烊 "十一"每天新登记市场主体420户

西安汇汇美信息科技有限公司成为全市2018年新登记的第34万户市场主体。

西部网讯（记者 张棋）“十一”国庆假期刚过，西部网记者从西安市工商局了解到，西安全市新登记市场主体已超34万户。西安汇汇美信息科技有限公司成为2018年新登记的第34万户市场主体。

在办理营业执照时，西安汇汇美信息科技有限公司先通过工商阎良分局航城工商所微信服务群进行了咨询，航城工商所王涛所长热情指导企业名称网上申报。适逢国庆假期，为了让企业尽快拿到营业执照，工商阎良分局采取预约服务、代办服务措施，主动对接企业，现场帮助企业负责人刘女士准备设立登记所需资料，手把手协助企业填写纸质注册登记资料，核审、手工录入注册登记信息，当场完成企业设立。

“作为外地来阎良区的投资创业者，我亲身感受到了企业注册登记的‘阎良态度’和‘阎良速度’！我要为工商阎良分局点赞！为阎良营商环境点赞！” 西安汇汇美信息科技有限公司负责人刘女士说。

据了解，国庆节假期，为了继续给企业群众办事提供便利服务，全市工商和市场监管系统各级注册登记窗口积极践行“365天工商服务不打烊”的服务承诺，坚守注册登记岗位，工商金牌“店小二”每天辛勤工作，高效热情服务市场主体的设立登记。10月1日至7日全市新登记各类市场主体2937户，平均每天新登记市场主体420户。

编辑： 刘璞华