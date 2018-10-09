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2018全国"双创"活动周西安会场启动 经开助力双创活动

时间：2018-10-09 20:44:20  来源：西部网-陕西新闻网  

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2018全国"双创"活动周西安会场启动 经开助力双创活动

10月9日上午，2018全国双创周西安经开区分会场启动仪式暨“光谷直通车”高峰论坛举行。

2018全国大众创业万众创新活动周西安会场正式启动。

西部网讯（记者 张棋）10月9日上午，2018全国双创周西安经开区分会场启动仪式暨“光谷直通车”高峰论坛举行。

据了解，由国务院设立的“全国大众创业万众创新活动周”（简称双创周），定于每年10月份举行。双创周期间，将通过搭建双创展示平台，推动全社会形成新一轮创业创新热潮，为实现创新驱动发展汇聚智慧和力量。

西安作为双创周全国9个分会场之一，通过搭建“双创”展示平台，在经开区、曲江新区等地设有7个分会场。在创新成果展现场，集中展现了人工智能、高端装备制造、新能源、新材料等一批“未来元素”。

此外，在活动周期间，还将举办无人机产学研交流会、硬科技“芯”产业创新创业峰会、区块链区块链赋能实体产业峰会等15场重要活动，以及创业集训营、夜跑、科技警用装备战等21项精彩活动。经开区将借助此次活动，努力聚集优质资源，进一步优化创新创业环境，激发创新创业活力。

编辑： 谢卓

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