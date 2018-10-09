快手男主播变身“的哥” 开黑出租第二天就被抓

陈某某被处以驾驶证记12分、罚款5000元，并处15日以下行政拘留处罚。

西部网讯（记者 刘望）娃刚上小学，开销比较大，为了赚点儿外快补贴孩子，快手男主播陈某某网上买了一副假车牌，再买了一辆无合法手续的车跑起了出租。没想到当“的哥”的第二天，他就被抓了。

10月9日下午，西安交警灞桥大队民警在缉查布控工作过程中，收到一条“假牌”预警提示。随后，民警对这辆车号为陕AT3918的出租车实施了拦截。

面对民警，驾驶员陈某某倒是很诚实。陈某某说，他是蓝田人，1983年出生，平时在快手里播一些与山村乡情有关的东西。最近，因为孩子上了小学，花费比以前大了许多，想着兼职来赚些外快。

“前段时间直播每天收入就几十块钱，扛不住了，就出来开出租车，还能顺便照看孩子。”就在钱包见底的时候，陈某某想起了今年7月份，自己曾在网上花500元买的一副假车牌。于是，手头并不宽裕的他又花13000元重金从不明人员处购得一辆没有任何手续的小汽车，跑起了出租。

“以前一直不敢用，最近是穷的没办法了。“10月8日开始，陈某某从网络男主播摇身一变，成为了一名假“的哥”。而从开车到被抓，他前后总共赚了不到200元。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，陈某某因为使用伪造机动车号牌，被处以驾驶证记12分、罚款5000元，并处15日以下行政拘留处罚。车辆来源警方仍正在追查中。

编辑： 刘望